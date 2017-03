Wisła Kraków - Wisła Płock 3:2. Emocjonująca końcówka w Krakowie, wielki powrót Wisły

Zespół ze stolicy Małopolski - w wyniku skutecznej kontry - objął prowadzenie w 24. min. Paweł Brożek podał do wbiegającego w pole karne Rafała Boguskiego. Po zagraniu tego ostatniego piłka trafiła do Petera Brleka, który strzałem z kilku metrów umieścił ją w siatce.Przy wyniku 0:1 inicjatywę przejął zespół z Płocka, który bliski wyrównania był 10 minut po stracie gola. Wówczas, po strzale z rzutu wolnego Dominika Furmana, Łukasz Załuska z trudem odbił piłkę . Dopadł jej Giorgi Merebaszwili, ale nie zdołał zdobyć gola.Kolejny błąd krakowskiego golkipera skutkował już stratą bramki. W 41. min drużyna z historycznej stolicy Mazowsza ponownie wykonywała rzut wolny nieopodal pola karnego krakowian. Ponownie zagrywał Furman, ale tym razem dośrodkował. Po odbiciu piłki przez jednego z zawodników z Krakowa ta poleciała dalej w kierunku bramki. Golkiper stał jak zaczarowany, myśląc najwyraźniej iż będzie odgwizdany faul. Tymczasem bedący obok niego Siergiej Kriwiec skierował ją do bramki.Do przerwy mogło być 1:2, ale w 45. min Kriwiec tak główkował, że poprzeczka "uratowała" krakowian.W drugiej połowie przewaga należała do gospodarzy, ale gole zdobywali dopiero pod koniec spotkania.W 58. min Arkadiusz Głowacki tak uderzył piłkę głową, że interweniujący Seweryn Kiełpin wypuścił ją z rąk. Bliski wykorzystanie tego błędu był Brożek, ale ostatecznie wynik nie uległ wtedy zmianie.Jedenastka z Płocka zdobyła drugiego gola w 72. min. W polu karnym Mateusz Piątkowski (podawał Merebaszwili) wygrał pojedynek bark w bark Głowackim i mając przed sobą bramkarza sprytnym strzałem go pokonał.W 84. min po strzale wprowadzonego w drugiej połowie Semira Stilica piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Dwie minuty później krakowianie przeprowadzili kontrę, w wyniku której w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się - także rezerwowy - Jakub Bartosz i ustalił wynik meczu.