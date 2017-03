Konkursy Raw Air w Vikersund, Ekstraklasa, a do tego mecze z udziałem Polaków w czołowych ligach świata [ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA:



16:15 - konkurs drużynowy w Vikersund w skokach narciarskich



W sobotę odbędzie się kolejny, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, konkurs Pucharu Świata i cyklu Raw Air. Na skoczni w Vikersund odbędą się zawodowy drużynowe. Polacy będą bronić pozycji lidera w Pucharze Narodów.



16:00 i 18:30 - Polacy w Premier League



Kluby reprezentantów Polski walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Hull Kamila Grosickiego zagra na wyjeździe z Evertonem, Leicester Marcina Wasilewskiego i Bartosza Kapustki zmierzy się z West Hamem (oba te mecze o godz. 16), a Bournemouth Artura Boruca podejmie Swansea City Łukasza Fabiańskiego (początek o 18:30).



16:15 - Athletic - Real Madryt



W hicie ligi hiszpańskiej na San Mames zobaczymy spotkanie Athletiku Bilbao z Realem Madryt. Królewskim nigdy nie grało się z Baskami łatwo, dlatego można spodziewać się trudnego testu przez podopiecznymi Zinedine'a Zidane'a. Transmisja w Eleven



17:00 i 20:00 - emocje w Ligue 1



Polacy rywalizować będą także w lidze francuskiej. Nantes na swoim stadionie zagra z Nice (17:00), ale pod znakiem zapytania stoi występ Mariusza Stępińskiego. Napastnik w ostatnim ligowym meczu z Montpellier nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. W wyjściowej jedenastce Bordeaux, które o punkty powalczy właśnie z Montpellier (20:00), powinniśmy za to zobaczyć Igora Lewczuka.



15:30, 18:00 i 20:30 - gra Ekstraklasa



Ciekawie będzie też na boiskach Ekstraklasy. Do końca fazy zasadniczej sezonu pozostało jedynie pięć kolejek i wciąż ważą się losy składu grupy mistrzowskiej i spadkowej. Na sobotę zaplanowano trzy mecze: Korona - Cracovia (15:30), Zagłębie - Ruch (18:00) i Pogoń - Jagiellonia (20:30).



Pozostałe:



12:45 - bieg kobiet na 10 km w Oslo, biathlonowy Puchar Świata



13:00 - Kwidzyn - Chrobry, PGNiG Superliga



13:30 - Szkocja - Włochy, Puchar Sześciu Narodów



14:15 - wyścig Mediolan - San Remo



15:40 - bieg kobiet na 10 km stylem klasycznym Quebec



15:45 - Francja - Walia, Puchar Sześciu Narodów



18:00 - Irlandia - Anglia, Puchar Sześciu Narodów



18:00 - Legionowo - Vive, PGNiG Superliga





NIEDZIELA:

12:30 - Empoli - Napoli

14:15 - konkurs indywidualny w Vikersund w skokach narciarskich

15:30 - Lech - Górnik Łęczna

18:00 - Lechia - Legia

17:30 - Manchester City - Liverpool

17:30 - Borussia M. - Bayern Monachium

20:45 - FC Barcelona - Valencia

21:00 - PSG - Lyon

Pozostałe:

Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński mecz z Empoli zapewne rozpoczną na ławce rezerwowych. Ten pierwszy wciąż jeszcze odczuwa skutki poważnej kontuzji, a Zieliński stracił ostatnio miejsce w wyjściowej jedenastce na rzecz Chorwata Roga. Ale na polski akcent w tym meczu się doczekamy. Transmisja w ElevenSkoczkowie w Raw Air na razie skaczą "w kratkę". Ale nie z winy swojej formy, a pogody, która często nie pozwala rozegrać zawodów. Na niedzielę zaplanowany jest konkurs indywidualny na skoczni Vikersundbakken. To największy mamuci obiekt świata, idealne miejsce, by pobić rekord świata w długości lotu. Tylko ta pogoda...Poznańska Lokomotywa wiosną rozjeżdża kolejnych rywali. Podopieczni Nenada Bjelicy w sześciu meczach strzelili 17 goli. W niedzielę raczej powiększą ten dorobek, bo piłkarze z Łęcznej mają, obok Piasta Gliwice , najgorszą obronę w ekstraklasie.Hit 26. kolejki Ekstraklasy. Lechia u siebie i Lechia na wyjeździe to dwie zupełnie różne drużyny, ale w Gdańsku niedawni liderzy tabeli są bardzo mocni. Dlatego Legię czeka ciężka przeprawa.Istnieje prawdopodobieństwo, że piłkarze City wciąż będą w szoku po odpadnięciu z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Monaco. Podopieczni Pepa Guardioli muszą skupić się na rozgrywkach Premier League, choć tam sytuacja też nie wygląda dla nich najlepiej - prowadząca w tabeli Chelsea bardzo już uciekła reszcie stawki.Bayern powiększa przewagę w tabeli - ma już 10 punktów więcej niż drugi RB Lipsk, i trudno wyobrazić sobie, by Robert Lewandowski i spółka wypuścili z rąk kolejne tytuł mistrza Niemiec. Ale w Moenchengladbach nikomu nie gra się łatwo.Barcelona z nieba - po pamiętnym 6:1 z PSG w Lidze Mistrzów, spadła... no może nie do piekła, ale ligowa porażka z Deportivo La Coruna 1:2 była sensacją. Dumę Katalonii w tabeli wyprzedził Real, który ma dwa punkty więcej i jeszcze mecz zaległy. Wpadka Barcy z Valencią nie wchodzi więc w grę. Transmisja w ElevenPolski mecz w Ligue 1. Choć szanse na to, że na boisku zobaczymy Grzegorza Krychowiaka (PSG), a tym bardziej Macieja Rybusa są znikome. Ale emocji nie zabraknie i tak. To klasyk francuskiej ekstraklasy.11:15 - bieg kobiet na 12,5 km w Oslo, biathlonowy Puchar Świata15.00 - gra Serie A, m.in. mecze Sampdoria - Juventus, Cagliari, Lazio, o 20.45 spotkanie Roma - Sassuolo15.00 - Caen - Monaco15.30 - Piast - Arka Gdynia 16.20 - PŚ w biegach narciarskich, bieg kobiet na 10 km w Quebecu