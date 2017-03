Andrzej Fonfara: Zorganizujmy walkę Leśnodorski-Mioduski! Stanę w narożniku "Leśnego"!

Sebastian Staszewski: 4 marca 2017 roku na Brooklynie miało miejsce Pana "make-or-break", pięściarskie być albo nie być?

Dwa tygodnie temu w nowojorskiej hali Barclays Center Fonfara w dziesięciorundowym pojedynku rozbił Chada Dawsona, byłego mistrza świata, utrzymując się w czołówce rankingu wagi półciężkiej federacji WBC. Teraz przed 29-latkiem z Białobrzegów wakacje, ale nawet tuż przed urlopem na Hawajach Fonfara myśli o kolejnych starciach. W rozmowie ze Sport.pl zdradza swoje plany na przyszłość i apeluje: zorganizujmy walkę o władzę w Legii Warszawa ! - W starciu Dariusza Mioduskiego z Bogusławem Leśnodorski stanąłbym w narożniku "Leśnego" - mówi ze śmiechem "Polski Książe".Nie da się tego ukryć. Presja była olbrzymia. Mam nowego trenera, Virgila Huntera, wracałem do ringu, by walczyć z czempionem. Ale mi presja pomaga, daje mobilizującego kopa, chociaż. w pierwszych rundach byłem trochę zardzewiały.- Po kilku rundach Chad wygrywał na punkty. Ruszał się nieźle, bił częściej niż ja, zrobił na sędziach dobre wrażenie. Ale to było takie małe bokserskie oszustwo, bo jeśli jakieś ciosy dochodziły, to nie były zbyt mocne. Wiedziałem, że to nie będzie łatwa walka. I tak było. Nie pamiętam jednak momentu, gdy Dawson mnie zaskoczył. Widziałem, że słabnie czując jednocześnie, że ja jestem mocny. Plan od samego początku zakładał nokaut.- W ostatnich rundach - 8, 9 i 10 - wiedziałem, ze za chwileczkę go trafię. Z tyłu głowy była może mała obawa, ale nie dopuszczałem do siebie tych myśli. Szczególnie w końcówce. Chciałem zmierzyć się z mocnym Dawsonem i na takiego trafiłem. Złamanie gościa w dobrej formie daje doświadczenie i pewność siebie. To prawdziwa wartość tego starcia.- Nic się nie zmieniło. Nie skreślajcie mnie, wciąż żyję, mam dopiero 29 lat. Ze Smithem przegrałem, dostałem serię ciosów i chłop zrobił to, co powinien. Ale nie złamał mnie. Raczej umocnił. Walka z Dawsonem udowodniła wszystkim, że wciąż jestem w grze.- A mogę się z niej wycofać? Podtrzymuję to, że moja kariera nie będzie wyjątkowo długa. Stoczę jeszcze sześć, może siedem pojedynków. W zależności od tego, czy zdobędę pas. Ale gdy poczuję, że z wiekiem przyszedł kryzys, to rękawice zostawię w szatni. I podziękuję. Kilka miesięcy temu urodził się mój syn Leonard, mam więc dla kogo żyć.- Mam kilka planów, szukamy zawodników z czołówki. Nie chcę zdradzić wszystkiego, ale być może stoczę walkę o pas. Wiadomo, że nie WBC, ale ciągle czekam na rewanż z Adonisem Stevensonem. Facet położył mnie na deskach dwa razy, ale nie pozostałem mu dłużny, też leżał, i niech to będzie najlepsza reklama ewentualnego starcia numer 2.- Zawsze, chociaż z ostatniego starcia widziałem tylko urywki. Ale po wakacjach usiądziemy z trenerem przed telewizorem i na spokojnie zobaczymy, jak to wyglądało.- Też, bo ja po prostu lubię boks.- Jestem na bieżąco. Legia to mój klub, więc interesuje mnie wszystko, co z nim związane.