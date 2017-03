Alpejski PŚ. Shiffrin zdobyła dużą Kryształową Kulę

Do końca sezonu alpejkom pozostały jeszcze zawody w slalomie i niedzielne w slalomie gigancie. Shiffrin wyprzedza Stuhec o 198 punktów, a do zdobycia pozostało maksymalnie 200. Słowenka specjalizuje się jednak w konkurencjach szybkościowych, a w technicznych nie odnosi sukcesów. Amerykanka natomiast zdominowała rywalizację w slalomie w ostatnich latach - już ma zapewnioną czwartą małą Kryształową Kulę, jest także mistrzynią olimpijską i trzykrotną mistrzynią świata.



22-letnia Shiffrin po raz pierwszy w karierze zdobyła Puchar Świata. W sumie w karierze wygrała 31 pucharowych zawodów, z czego aż 25 w slalomie. W Aspen teoretycznie może jeszcze sięgnąć po końcowy triumf w slalomie gigancie, ale ma aż 80 punktów straty do prowadzącej Francuzki Tessy Worley.