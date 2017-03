Ekstraklasa. Jacek Magiera: Mam już w głowie skład na mecz z Lechią

Tylko jeden punkt dzieli czwartą w tabeli Legię i trzecią Lechię. Niedzielne zwycięstwo obu drużyną może dać nawet awans na pierwsze miejsce w tabeli. - Gonimy Lechię od początku sezonu i teraz mamy idealną okazję, by w końcu ją złapać - powiedział Jacek Magiera, który w piątek spotkał się z dziennikarzami.Chwilę przed nim rozmawiał z nimi Guilherme: - W Gdańsku zawsze nam się trudno gra . Lechia to drużyna, która znakomicie operuje piłką , preferuje atak pozycyjny. Ale my też to umiemy, lubimy.Magiera: - Trener Nowak preferuje ofensywny styl gry , my też. Dlatego zapowiada się otwarty, ofensywny mecz. Bardzo dobry do oglądania dla kibiców. Legia w Gdańsku znowu zagra bez typowego napastnika. - Kontuzjowany cały czas jest Tomas Necid, a do drużyny powoli wprowadzany jest Daniel Chukwu, który nie trenował prawie miesiąc. Teraz jest zdrowy ale to nie znaczy, że gotowy na mecz z Lechią - przyznał Magiera.I dodał: - Delikatną kontuzję ma Tomek Jodłowiec, który nie trenował wczoraj i przedwczoraj. Jego występ stoi pod dużym znakiem zapytania, powiedziałbym nawet, że na dziś jest wykluczony. Ale reszta jest zdrowa. I mam nadzieję, że zdrowa pozostanie, bo przed nami jeszcze dwa treningi.Kto w Gdańsku w takim razie zagra na ataku? - Może zagrać Miro Radović, Kasper Hamalainen albo Tin Matić. Mamy wybór. Mam już też w głowie skład na ten mecz. Ale często tak mam, że coś sobie ustalam, a w dniu meczu wszystko zmieniam - powiedział Magiera.Trener Legii nie chciał w piątek powiedzieć, kto jest najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł. - Ligę wygrywa się z 15 drużynami a nie z jedną. Co nam po wygranej z Lechią, skoro nie wygramy kolejnych spotkań - zakończył.