Horrendalne ceny biletów na towarzyski mecz Realu z Barceloną

Do starcia dwóch największych hiszpańskich klubów dojdzie latem na stadionie Hard Rock w Miami. Dla obu zespołów będzie to tylko jeden z elementów przygotowań do nowego sezonu.Chociaż mecz nie będzie miał żadnej stawki, a bilety na to spotkanie nie trafiły jeszcze do oficjalnej sprzedaży, to ich ceny już mogą oburzać. Wejściówki dostępne są już na pośredniczącym w sprzedaży portalu Stub Hub. Ich ceny zaczynają się od 373 dolarów, najdroższe sięgają nawet 45 tys. dolarów.Najbliższe El Clasico odbędzie się 23 kwietnia w La Liga. Obie drużyny będą mogły też spotkać się w Lidze Mistrzów, o ile obie poradzą sobie w ćwierćfinałach rozgrywek. W 1/4 finału Real zagra z Bayernem Monachium , a Barcelona z Juventusem Turyn.