Piłka nożna. W Madrycie go znienawidzą. Sensacyjny kierunek transferu gwiazdora PSG

O odejściu Argentyńczyka z PSG spekuluje się od dawna. Miał już w trakcie zimowego okna odejść do Chin, a ostatnio "La Gazetta dello Sport" pisała, że interesuje się nim Inter Mediolan Teraz pojawił się kolejny kierunek. Francuska gazeta "Le 10 Sport" donosi, że Argentyńczyk miałby wrócić do Hiszpanii. Ale nie do Realu, tylko przejść do Barcelony, która już podobno kontaktowała się z piłkarzem.Barcelonie podobno zależy. Do pozyskania 29-latka miał ją przekonać pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, który PSG wygrało 4:0, a dwie bramki zdobył właśnie Di Maria.Argentyńczyk w PSG jest od 2015 roku. W tym sezonie rozegrał 33 spotkania, strzelił dziewięć goli i zaliczył 10 asyst. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2019 r., branżowy portal transfermarkt.de wycenia go na 50 mln euro.