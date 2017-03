Były gracz Lecha Poznań znalazł nowy klub. Będzie grał w IV lidze!

Telichowski to czwarty były lechita, który dołączył do IV ligowego klubu z Wielkopolski. W drużynie występują też Zbigniew Zakrzewski, Bartosz Ślusarski i Marcin Kikut - grający trener.- Telichowski to kolejny piłkarz z bogatą przeszłością ekstraklasową, który podniesie jakość zespołu. Cieszę się, że liczna młodzież występująca w Tarnovii będzie miała od kogo się uczyć. Rzadko zdarza się, aby na takim poziomie grało aż tylu zawodników występujących wcześniej na najwyższym poziomie - mówi z zadowoleniem Kikut.Telichowski w swojej bogatej przeszłości oprócz Kolejorza grał też dla Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Poloniii Warszawa , Polonii Bytom i Podbeskidziu Bielsko Biała . Ostatnio był graczem GKSu Bełchatów i Miedzi Legnica. Jest duża szansa, że nowy nabytek klubu zagra już najbliższym ligowym meczu 18 marca.Pozyskiwanie doświadczonych piłkarzy z mocnymi nazwiskami to nie jedyny sposób na budowanie silnej sportowej pozycji klubu. - Wizerunkowo i organizacyjnie przerastamy naszą ligę, a ewentualny awans - dziś lub jutro - chcemy zbudować na młodych chłopakach. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwoju, a jednym z tych elementów jest granie i trenowanie z doświadczonymi zawodnikami - dodaje Jakub Brodewicz, odpowiedzialny za marketing w Tarnovii.Warto dodać, że w Tarnovie Podgórnym gra też syn Piotra Reissa - Adrian.