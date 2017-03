Polska narciarka Karolina Riemen-Żerebecka w śpiączce po wypadku na treningu

"Najgorszych obaw już nie ma"

"Organizujemy powrót do kraju. Pewnie nie wcześniej niż za kilka dni"

"Była świetnie przygotowana". Najlepszy sezon w karierze

- Jej stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Na miejscu jest mąż zawodniczki. Na razie nic więcej nie mogę przekazać. Za wcześnie też mówić o tym, czy zostanie przetransportowana do Polski - poinformował rzecznik prasowy dwukrotnej olimpijki Jacek Będkowski.28-letnia Riemen-Żerebecka upadła w trakcie czwartkowego treningu. Została przetransportowana helikopterem do Grenady.Z jej występem w Sierra Nevadzie związane były spore nadzieje, gdyż od lat należy do światowej czołówki. W igrzyskach w Vancouver (2010) zajęła 16. miejsce, a w Soczi (2014) - 15. W mistrzostwach globu była szósta w 2011 roku, dziesiąta w 2013 i dwunasta dwa lata temu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2016/17 uplasowała się na ósmej pozycji.- Najgorszych obaw o Karolinę Riemen-Żerebecką już teraz nie ma. Teraz . Ale przypomnieliśmy sobie, jak niebezpieczny jest skicross. Karolina uderzyła w muldę, po wyjściu z zakrętu. Ponieważ traciła i odzyskiwała świadomość, lekarze zdecydowali o wprowadzeniu jej w stan śpiączki - mówi Sport.pl prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz TajnerJedyna polska reprezentantka w mistrzostwach świata w narciarstwie dowolnym w Sierra Nevada miała w czwartek wypadek na treningu skicrossu i trafiła do szpitala w Grenadzie z urazem głowy. - Karolina po wyjściu z zakrętu, podczas przejazdu przez serię muldek, straciła równowagę i wahnęło ją to tyłu, a potem wyrzuciło w górę. Udało jej się przelecieć nad jedną muldą, ale uderzyła w drugą i straciła przytomność. Na szczęście wszystkie organy wewnętrzne są całe, ale niepokojący okazał się uraz głowy. Zawodniczka odzyskiwała i traciła przytomność, dlatego lekarze ze szpitala bonifratrów w Grenadzie zdecydowali się wprowadzić ją w stan śpiączki farmakologicznej. Karolina przeszła już badanie tomografem, lekarze już wiedzą w czym problem, ale o szczegółach nie będę mówić - tłumaczy Sport.pl prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.- Najgorszych obaw o jej stan już teraz nie ma. Teraz. Sytuacja jest raczej opanowana, tak się wydaje - dodaje. - Jest z naszą zawodniczką i jej mama, która wybrała się z nią na mistrzostwa świata, i mąż Tomek Żerebecki, który odpowiada za jej przygotowanie fizyczne, i trener Przemek Buczyński. Zostaną tam z Karoliną do czasu wybudzenia ze śpiączki, a my już organizujemy powrót do kraju. To nastąpi nie wcześniej niż za kilka dni. Lekarz PZN doktor Stanisław Szymanik jest w kontakcie z tamtejszymi lekarzami - mówi Tajner.Karolina Riemen-Żerebecka to od lat najlepsza Polka w skicrossie, czyli konkurencji wyjątkowej w narciarstwie, bo zawodnicy toczą podczas zjazdu bezpośrednią walkę z rywalami, i to trasie pełnej dodatkowych przeszkód, takich jak wspomniane serie muld. Skicross jest od 2010 konkurencją olimpijską, a Karolina Riemen-Żerebecka mistrzostwami świata w Sierra Nevada kończyła, na rok przed igrzyskami w Pjongczang, najlepszy sezon w karierze. Stała w grudniu 2016 na podium zawodów PŚ w Arosie, a w klasyfikacji generalnej PŚ zajęła ósme miejsce. - Była świetnie przygotowana do obecnego sezonu, jest bardzo blisko czołówki. Mistrzostwa świata mogły się skończyć jej życiowym sukcesem. Ale niestety, mogły też właśnie tak. To jest bardzo urazowy sport - mówi Apoloniusz Tajner.