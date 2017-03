Liga Europy. Jose Mourinho kazał zjeść Marcosowi Rojo banana podczas meczu z FK Rostów [WIDEO]

Skomplikowana sytuacja na boisku. Podawał Young, wyczyścił Mourinho, a... banana zjadł Rojo. #UEL pic.twitter.com/O8dJ58JZMJ — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 16 marca 2017

Całe zajście miało miejsce tuż po bramce Juana Maty, jedynej, jaką kibice zobaczyli w czwartkowy wieczór na Old Trafford. W 73. minucie Mourinho obrał przy linii bocznej banana i przy pomocy jednego z rezerwowych, Ashleya Younga, przekazał go Marcosowi Rojo. Defensor Manchesteru szybko go skonsumował w drodze na swoją pozycję na boisku.Czerwone Diabły wyeliminowały Rostów, wygrywając w dwumeczu 2:1. Rywala w ćwierćfinale poznają podczas piątkowego losowania w Nyonie - początek o godz. 12.30, pół godziny wcześniej odbędzie się losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Oprócz Czerwonych Diabłów w najlepszej ósemce LE znalazły się Besiktas, Genk, Celta Vigo, Ajax, Anderlecht, Lyon i Schalke.