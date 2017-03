Liga koszykówki NCAA. Drużyna Karnowskiego wśród 32 najlepszych

Torunianin grał 17 minut i był drugim strzelcem zespołu. Trafił pięć z dziewięciu rzutów z gry , spudłował obydwa wolne. Miał też trzy zbiórki (dwie w ataku), przechwyt, blok, dwie straty i dwa faule.Najwięcej punktów dla zwycięzców, rozstawionych z numerem 1, zdobył Jordan Matthews - 16, po 10 dodali także Josh Perkins i Zach Collins, a dla pokonanych (nr 16) Mike Daum - 17.Bulldogs mieli spore problemy w pierwszej fazie spotkania. Rywale rozpoczęli od prowadzenia 8:2 i długo utrzymywali korzystny bądź remisowy wynik . Jeszcze na 2.40 min przed przerwą prowadzili 22:19. Od tego momentu koszykarze ze Spokane zdobyli siedem punktów, nie tracąc żadnego i na przerwę schodzili przy prowadzeniu 26:22.W drugiej połowie już nie było wątpliwości, kto zasługuje na zwycięstwo. Zawodnicy trenera Marka Few wzmocnili obronę, poprawili skuteczność (do przerwy 31 proc. z gry, w całym spotkaniu 40) i stopniowo powiększali przewagę. Po sześciu kolejnych punktach Karnowskiego było 54:36 na niespełna szęść minut przed ostatnią syreną, a spotkanie skończyło się 20-punktową różnicą.Jeszcze nigdy drużynie z numerem 16 nie udało się pokonać tej z "jedynką". Bulldogs są 129. najwyżej rozstawionym zespołem, który wygrał w pierwszej rundzie tzw. tournament, od kiedy w 1985 roku format rozgrywek na tym etapie powiększono do 64 zespołów.W czwartek w Buffalo grali także West Virginia Mountaneers (nr 4) Macieja Bendera, którzy pokonali Bucknell Bison (13) 86:80. Polak nie wystąpił w tym spotkaniu.Decydującą fazę rozgrywek, tzw. tournaments, rozpoczęły w czwartek 64 zespoły podzielone na cztery grupy, które systemem pucharowym rywalizują o awans do wielkiego finału.Rewelacja tego sezonu Bulldogs mają obecnie bilans 33 zwycięstw przy jednej porażce - najlepszy w historii klubu.W kolejnym spotkaniu, w drugiej rundzie West Region, ich rywalem będzie w sobotę zwycięzca spotkania Northwestern (8) z Vanderbilt (9).Natomiast Mountaneers zmierzą się z zespołem Notre Dame (5), który wygrał w Princeton (12) 60:58. Gdyby drużynom Polaków udało się przebrnąć i tę rundę, spotkają się w fazie Sweet Sixteen w kalifonijskim San Jose.Mierzący 216 cm 23-letni Karnowski rozgrywa obecnie najlepszy sezon w karierze. Został rekordzistą ligi pod względem liczby odniesionych zwycięstw - ma ich obecnie 133. Torunianin znalazł się też w piątce najlepszych środkowych NCAA nominowanych do nagrody Kareema Abdula Jabbara.