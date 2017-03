Jakub Błaszczykowski kontuzjowany. Jego występ przeciwko Czarnogórze zagrożony

Polak w ostatnich tygodniach nareszcie zaczął pełnić ważną rolę w klubie. W trzech poprzednich meczach Bundesligi wystąpił w pełnym wymiarze czasowym, a należy pamiętać, że od grudnia do lutego przegrywał rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce Wilków. W sobotę, gdy Wolfsburg zmierzy się z Darmstadt w ramach 25. kolejki, Błaszczykowskiego prawdopodobnie zabraknie jednak w składzie. Wszystko przez kontuzję, której nabawił się podczas potyczki z RB Lipsk.Od wyjazdowego meczu z wiceliderem Bundesligi, wygranym przez Wolfsburg 1:0, Błaszczykowski ma problemy z plecami. Z tego powodu opuścił środowy i czwartkowy trening. - Stan jego zdrowia poprawia się, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, by podjąć decyzję - cytuje trenera Wolfsburga Andriesa Jonkera "Bild". O tym, czy Polak wróci do gry na mecz z Darmstadt, będzie wiadomo w piątek.Cała sytuacja o wiele istotniejsza wydaje się z punktu widzenia drużyny narodowej. Błaszczykowski jest jednym z pewniaków Adama Nawałki , a jego brak w niezwykle ważnym spotkaniu wyjazdowym z Czarnogórą (26.03) byłby bez wątpienia osłabieniem. Przed piątą serią gier biało-czerwoni są na 1. miejscu w tabeli, mając trzy punkty przewagi nad zajmującymi 2. lokatę Czarnogórcami.