Reprezentacja Polski w piłce nożnej z tytułem Człowieka Roku 2016

Tytuł Człowieka Roku "Wprost" to najstarsza tego typu polska nagroda. Tytuł trafia w ręce osób, które w minionym roku wywarły największy wpływ na życie społeczne, polityczne czy gospodarcze w Polsce. Laureata wybiera redakcja tygodnika, tylko raz, w 2014 roku, redaktorzy oddali decydujący głos w ręce czytelników, ograniczając się do wskazania nominacji.W roku 2016 redakcja wybrała piłkarską reprezentację Polski, która podczas mistrzostw Europy we Francji dotarła do ćwierćfinału rozgrywek. To największy sukces kadry od 25 lat, kiedy to na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie biało-czerwoni zdobyli srebrny medal.- Było trochę tak jak przed laty, kiedy rodziły się Orły Górskiego. Po raz pierwszy od 30 lat na imprezie mistrzowskiej polscy piłkarze wyszli z grupy. Po raz pierwszy od co najmniej 30 lat tak bardzo zawładnęli polską przestrzenią, życiem publicznym, debatą - podkreślił Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika.Nagrodę w imieniu drużyny Adama Nawałki odebrali Michał Pazdan i Tomasz Iwan. - Dziękujemy bardzo za tak znakomitą nagrodę. Przez ostatnie 25 lat tylko trzykrotnie laureatami zostawały dwie osoby. W 2016 roku zostało kilkadziesiąt. To świadczy dobrze o drużynie, którą udało się stworzyć - zaznaczył Iwan.W poprzednich latach tytuł Człowieka Roku "Wprost" otrzymali m.in. Jarosław Kaczyński, Angela Merkel, Donald Tusk czy Lech Wałęsa.