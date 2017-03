Reprezentant Norwegii w Wiśle Płock. Jest porozumienie!

Singh to środkowy pomocnik, który w ostatnim sezonie występował w Molde FK. W piątym zespole Tippeligaen rozegrał 26 spotkań ligowych, strzelając pięć bramek i notując asystę. Kolejnego gola dołożył w meczu Ligi Europy z Ajaksem Amsterdam (w całym sezonie 2015/16 zagrał łącznie 11 meczów w europejskich pucharach). W marcu Norweg indyjskiego pochodzenia rozwiązał umowę z Molde stając się wolnym zawodnikiem. W piątek wylądował w Warszawie , aby w sobotę w Płocku , w towarzystwie swojego menadżera, obejrzeć ligowy mecz Wisły z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza.Od soboty 26-latek negocjował z działaczami z Płocka półtoraroczną umowę. Strony doszły do porozumienia w czwartkowy wieczór. Przed piłkarzem jeszcze testy medyczne, które prawdopodobnie zostaną zorganizowane w piątek.Pochodzący z Oslo Singh siedmiokrotnie wystąpił w reprezentacji Norwegii ; po raz ostatni w listopadzie 2014 roku, gdy zagrał w towarzyskim meczu z Estonią. Kilka miesięcy wcześniej zawodnik wyceniany na 900 tys. euro mierzył się z reprezentacją Polski, która w Abu Zabi pokonała Norwegów 3:0. W przeszłości Singh reprezentował swój kraj we wszystkich kategoriach wiekowych: od U-15 do U-23 (w młodzieżówkach zagrał łącznie aż 90 razy!).