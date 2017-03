Liga Mistrzów. Zinedine Zidane: Jest jeden zespół, na który nie chcę trafić

Gdy Królewscy triumfowali w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, nie brakowało opinii, że madrytczykom sprzyjało szczęście podczas losowań. W fazie pucharowej, w drodze do wielkiego finału, drużyna Zidane'a mierzyła się kolejno z Romą, Wolfsburgiem i Manchesterem City, omijając teoretycznie groźniejszych przeciwników. W tym sezonie idealnym losowaniem dla Królewskich wydawałoby się potencjalnie najsłabsze w gronie ćwierćfinalistów Leicester City, ale z taką opinią nie zgadza się francuski szkoleniowiec.- Myślę, że nie będzie ani jednego trenera, który liczy na trafienie Leicester. Oni cały czas osiągają to, co wmawia im się jako niemożliwe. Wielu uważało, że w zeszłym sezonie nie wytrzymają na czele Premier League , a zrobili to. Mówiło się, że nie odrobią strat po porażce z Sevillą, a odrobili. Na kogo nie trafią, nie będą faworytem, a bez tej presji, która przejdzie na drugą ekipę, wszystko może się zdarzyć - tłumaczy w rozmowie z telewizją Sky Sports Zidane.- Grają z wielką pasją i sercem , a na tym etapie rozgrywek to znaczy bardzo wiele. Wszyscy zaczynają marzyć i przede wszystkim wierzyć, że mogą wygrać - dodał Francuz.Do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów oprócz Realu i Leicester awansowały także FC Barcelona, Atletico Madryt, Bayern Monachium , Borussia Dortmund , AS Monaco oraz Juventus. Losowanie par odbędzie się w piątek o godz. 12 w szwajcarskim Nyonie. Każdy może trafić na każdego, w odróżnieniu do poprzedniej rundy nie ma żadnych rozstawień. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe rozegrane zostaną 11 i 12 kwietnia.