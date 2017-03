Siatkówka. Thibault Rossard zostaje w PlusLidze

Swoją decyzję władze Asseco Resovii Rzeszów uargumentowały dobrą postawą Thibault Rossarda w zespole wicemistrzów Polski. Przyjmujący, który w statystykach klasyfikowany jest jako atakujący, jest w tej chwili 9. zawodnikiem na swojej pozycji w PlusLidze. Trzykrotnie w tym sezonie był nagradzany statuetką dla najlepszego gracza meczu.Obecnie Resovia zajmuje 2. miejsce w rozgrywkach PlusLigi, na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej wyprzedzając Jastrzębski Węgiel o dwa punkty. Uczestniczy również w rozgrywkach fazy play-off Ligi Mistrzów. W środę po pięciosetowym meczu uległa we własnej hali Azimutowi Modena.Thibault Rossard urodził się 28 sierpnia 1993 roku we francuskim Soisy-sous-Montmorency. Zanim dołączył do Asseco Resovii grał w klubach francuskiej Ligue A. L'Equipe okrzyknęło go najlepszym graczem sezonu zasadniczego tych rozgrywek. Od zeszłego roku jest reprezentantem Francji , zadebiutował w ekipie mistrzów Europy pod okiem Laurenta Tillie.