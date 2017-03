PŚ w Trondheim. Stoch piąty, triumf Krafta

Stoch skoczył 139,5 i 137,0 m, co dało mu łączną notę 285,1 pkt. Prowadzący już na półmetku Kraft, który w drugiej serii oddał najdłuższy skok w konkursie (142,5 m), otrzymał w sumie 302,0 pkt.Drugie miejsce zajął Norweg Andreas Stjernen (294,3 pkt), a trzecie Niemiec Andreas Wellinger - 289,6 pkt.W serii finałowej wystąpiło trzech Polaków. Maciej Kot , który po pierwszej serii zajmował 22. miejsce, ostatecznie awansował na 13. miejsce. Gorzej w serii finałowej spisał się Piotr Żyła . Zajął w czwartkowym konkursie 23. lokatę, choć na półmetku był szesnasty.Awansu do serii finałowej nie wywalczyli 34. Klemens Murańka i 37. Dawid Kubacki.W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kraft powiększył przewagę nad drugim Stochem do 86 punktów. Austriak został również nowym liderem cyklu Raw Air.