Włoskie media: Napoli nie chce puścić Milika i Zielińskiego na Euro U-21

Choć obaj piłkarze są ważnymi elementami reprezentacji Adama Nawałki, chcą pomóc też kadrze do lat 21. Okazja jest niepowtarzalna - mistrzostwa Starego Kontynentu, w dodatku rozgrywane w Polsce. W imprezie wziąć udział mogą zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1994 roku, a więc m.in. Milik i Zieliński, ale też Bartosz Kapustka czy Karol Linetty. Największe wątpliwości budzi póki co powołanie piłkarzy Napoli, na co nie chce zgodzić się włoski klub.Przeciwnikiem tego pomysłu jest szkoleniowiec neapolitańczyków Maurizio Sarri - donosi dziennik "La Repubblica". Nie chce on, by Polacy, których trenuje, po wyczerpującym sezonie wzięli jeszcze dodatkowo udział w meczowym maratonie, jakim będzie Euro. Ostatnia kolejka ligi włoskiej zaplanowana jest na 28 maja , trzy tygodnie przed rozpoczęciem mistrzostw. Oznacza to, że Milik z Zielińskim prosto z Neapolu pojechaliby na zgrupowanie kadry.Prezes PZPN Zbigniew Boniek zapewniał, że każdy z wymienionych zawodników wyraził chęć pojechania na Euro. Decyzja będzie jednak zależeć też od klubów naszych reprezentantów.Drużyna Marcina Dorny rywalizację rozpocznie w grupie A, w której jej rywalami będą reprezentacje Anglii, Słowacji i Szwecji. Pierwszy mecz, przeciwko Słowakom, 16 czerwca w Lublinie o godz. 20.45.