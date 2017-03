Plotki transferowe. Real Madryt znalazł następcę Pepe

Pepe najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu z Realem. Madrycki dziennik "AS" donosi jednak, że klub już znalazł jego następcę - ma nim być Felipe z FC Porto.Gazeta informuje, że agent 27-letniego obrońcy (Giuliano Bertolucci) już wstępie dogadał się już z Realem. Teraz do porozumienia muszą dojść kluby. Ale to wcale nie musi być takie proste, ponieważ Felipe do Porto trafił przed sezonem, a w jego umowie została zapisana wysoka kwota odstępnego.Felipe trafił do Porto z Corinthians Sao Paulo za 6,2 mln euro. Piłkarz podpisał sześcioletni kontrakt, w którym znalazła się klauzula odstępnego w wysokości 50 mln euro.