Piłkarz Chapecoense przeżył katastrofę lotniczą, a teraz z całych sił walczy o powrót na boisko [WIDEO]

Obrigado meu Deus, por mais um dia e mais um passo dado na recuperaçao. Força equilibrada, seguimos em frente ???????????? Post udostępniony przez Alan Ruschel (@alanruschel) 14 Mar, 2017 o 1:32 PDT

Alan Ruschel jest jednym z sześciu pasażerów, którzy przeżyli katastrofę samolotu pod kolumbijskim Medellin . Piłkarz powoli dochodzi do siebie. W środę na swoim Instagramie zamieścił film, na którym widać jak pracuje z całych sił, by wrócić na boisko.- Nie pamiętam nic z wypadku. Kiedy mi powiedziano, co się wydarzyło, to było jak koszmarny sen. Ze skrawków informacji, które do mnie docierają, zaczynam coś rozumieć. Staram się o tym nie rozmawiać, unikam oglądania wiadomości, ale z tego co słyszałem, przyczyną była chciwość pilota - mówił Ruschel kilka tygodni po katastrofie, którą przeżył najprawdopodobniej tylko dlatego, że kilka minut przed startem zmienił miejsce w samolocie.Ruschel pod koniec grudnia zdradził, że chciałby pojawić się na boisku za około pół roku. - Zrobię wszystko, by wrócić. By dać radość Plinio ( prezydentowi Chapecoense Davidowi de Nes Filho), lekarzom i innym. Potrzebuję jeszcze dwóch miesięcy, by wzmocnić kręgosłup i kolejnych trzech na odzyskanie masy mięśniowej - mówił.W katastrofie zginęło 71 osób, w tym 19 piłkarzy brazylijskiego klubu.