Bundesliga. Dieter Hoeness o Robercie Lewandowskim: To piłkarz kompletny. Rywalizacja z Aubameyangiem jak Ronaldo z Messim

Czy Lewandowski to dla Bayernu tak ważny piłkarz, jak kiedyś Gerd Mueller? - Każdy zespół potrzebuje piłkarza gwarantującego gole. Tym kimś był kiedyś Mueller, teraz jest nim Lewandowski. To kompletny piłkarz. Bayern to silniejszy zespół od Borussii Dortmund , tu nawet przeciętny napastnik będzie wyglądał lepiej. Lewandowski korzysta z partnerów klasy światowej, ale oczywiście sam też się rozwinął, jest bardziej kompletny.Hoeness uważa, że wpływ na formę Lewandowskiego ma również jego poukładane życie rodzinne. - Można być w takiej formie jak on tylko, jeśli czujesz się idealnie. Tak jest z każdym pracownikiem. Jeśli sprawy prywatne dobrze się układają, to pozytywnie oddziałuje na twoją pracę. Lewandowski ma zdrową dawkę egoizmu. Konkurencja ze strony Pierre'a-Emericka Aubameyanga (ma 22 gole w Bundeslidze, o jednego więcej od Lewandowskiego) pomaga. Wpływ na to ma również fakt, że Aubameyang gra w BVB, poprzednim klubie Lewandowskiego.Hoeness został zapytany o to, czy rywalizacja dwóch snajperów przypomina mu walkę, jaką od lat toczą Lionel Messi z Cristiano Ronaldo. - Można tak powiedzieć. Aubameyang i Lewandowski nie odstają umiejętnościami od tej dwójki, nawet jeśli oni nie są typowymi napastnika. Różnica nie jest już tak wielka. Wynika głównie z tego, że Messi i Ronaldo są w takiej formie od dekady. Ale rola Lewandowskiego w Bayernie wzrasta z czasem.- Trudno byłoby zastąpić Lewandowskiego, gdyby doznał kontuzji. Thomas Mueller może grać na szpicy, ale lepiej prezentuje się tuż za napastnikiem. Lewandowski to dla mnie najlepszy klasyczny napastnik na świecie. Karim Benzema, Gonzalo Higuain i Luis Suarez również znajdują się w tej kategorii, choć Suarez nie jest klasyczną "dziewiątką". Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie 33 gole w 36 meczach dla Bayernu Monachium . Do tego dołożył sześć asyst.