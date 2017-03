Raw Air. Stefan Kraft krytykuje sędziów. "Nie rozumiem tego"

Czy to jeszcze ma sens? Jernej Damjan ledwo wyratował się przed upadkiem. #skijumping pic.twitter.com/zUptXiBeXc — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 14 marca 2017

Przypomnijmy: prolog trwał prawie dwie godziny. Organizatorzy musieli często przerywać skoki. Przerwa przed próbą Gregora Schlierenzauera trwała blisko 40 minut. Oficjalnie przerwa jednak nie została ogłoszona, przez co Austriak cały czas musiał być w gotowości. W pewnym momencie zdenerwował się i zrezygnował ze swojego skoku.W zmiennych warunkach nie poradził sobie Kraft. Skoczył zaledwie 120 metrów i zajął 27. miejsce, przez co stracił prowadzenie w klasyfikacji turnieju Raw Air (liczą się tam również wyniki z kwalifikacji oraz konkursów drużynowych). - Skok w tych warunkach nie sprawił mi radości. Nie do końca rozumiem, jak można kontynuować zawody w takich warunkach - powiedział dwukrotny złoty medalista z mistrzostw świata w Lahti. - Ale nie mogę tego zmienić, jedyne, co mogę zrobić, to oddać dwa dobre skoki.Wcześniej bardzo trudne warunki panowały w Lillehammer. We wtorkowym konkursie PŚ swoje skoki oddało 26 zawodników, a przed upadkiem musiał ratować się Jernej Damjan.Czwartkowy konkurs Pucharu Świata i cyklu Raw Air w Trondheim może podzielić los zawodów w Lillehammer. Wygląda na to, że wiatr po raz kolejny pokrzyżuje plany skoczków."Ekscytujące i przerażające". Norweska prasa pod wrażeniem inwazji polskich kibiców.Skokiem na 139 metrów Kamil Stoch wygrał prolog w Trondheim. Czy wicelider Pucharu Świata wyeliminował błędy i w czwartek powalczy o zwycięstwo? - Dzięki kontaktom Stefana Horngachera dostarczono nam nowe buty dla Kamila - opowiada asystent trenera, Grzegorz Sobczyk.Licząc z MŚ w Lahti Stefan Kraft ma serię już 10 podiów z rzędu. I ochotę oraz moc na kolejne. Austriak jest w takiej formie, w jakiej nie był nawet Kamil Stoch, kiedy dominował w styczniu.Kamil Stoch w niespodziewany sposób skomentował swoją stratę żółtej koszulki lidera PŚ.