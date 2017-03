Ekstraklasa. Jakub M. usłyszał zarzut oszustwa przy zakupie akcji Wisły Kraków

Jakubowi M. grozi do 10 lat więzienia; podejrzany przyznał się do zarzuconego czynu - podała Prokuratura Okręgowa w Katowicach - Do oszustwa doszło w 2016 r. podczas dokonywania transakcji zakupu akcji Wisły Kraków S.A. W ten sposób podejrzany Jakub M. doprowadził ówczesnego właściciela klubu sportowego Wisła Kraków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 4,7 mln zł - przekazała rzeczniczka tej prokuratury Marta Zawada-Dybek.Wcześniejszym właścicielem krakowskiego klubu była firma Tele-Fonika Kable Bogusława Cupiała.W środę Jakub M. usłyszał zarzut dokonania oszustwa. Dotyczy on posłużenia się sfałszowaną gwarancją bankową oraz sfałszowanymi listami intencyjnymi.Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Po przesłuchaniu, prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. złotych oraz zakazał mu opuszczania kraju.Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od jesieni ub.r. w oparciu o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez pełnomocnika pokrzywdzonej spółki.Jakub M. właścicielem klubu sportowego Wisła Kraków SA - w ramach którego działa ekstraklasowa drużyna piłkarska - został pod koniec lipca ub.r.Po niecałym miesiącu, ze względu na kłopoty finansowe podejrzanego, 100 proc. akcji tej spółki wykupiło Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków.