Ekstraklasa. Michniewicz o problemach Bruk-Betu

W meczach ligowych w 2017 roku jego zespół zdobył tylko dwa gole. Trzy razy zremisował (z Lechią Gdańsk 1:1, Legią Warszawa 1:1, Ruchem Chorzów 0:0) i dwa przegrał (z Lechem Poznań 0:3, Wisłą Płock 0:1)."Mamy bardzo słaby dorobek. Musimy to szybko zmienić, bo będziemy mieć duży problem" - dodał Michniewicz.Jego zdaniem zespołowi brakuje aż kilkunastu punktów do osiągnięcia celu. Jest nim znalezienie się w gronie najlepszych ośmiu zespołów po pierwszej fazie rozgrywek. "Słonie" w tabeli, po 25 kolejkach, zajmują szóste miejsce z dorobkiem 36 punktów.Szkoleniowiec Bruk-Betu uważa, że wrocławianie - chociaż w tabeli zajmują 14. miejsce - są bardzo groźnym rywalem."W ostatnim meczu ligowych drużyna ta zdobyła trzy bramki (mimo to przegrała 3:4 z Piastem Gliwice - PAP). Robert Pich jest w świetnej dyspozycji. Nie będzie grać Łukasz Madej, który ostatnio dostał czerwoną kartkę. Nie będzie to dużym osłabieniem, gdyż kadra Śląska jest szeroka" - powiedział trener klubu z Niecieczy.Mecz Bruk-Bet Termalica - Śląsk rozpocznie się w piątek o godz. 18.