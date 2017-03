Ekstraklasa. Hit kolejki w Gdańsku! Jagiellonia zagra w Szczecinie

Program 26. kolejki ekstraklasy:

Lechia w poprzedniej kolejce niespodziewanie uległa Ruchowi Chorzów (1:2) i straciła prowadzenie w tabeli. To była druga z rzędu porażka podopiecznych Piotra Nowaka, bo wcześniej ulegli Lechowi Poznań (0:1). Nad Legią (45 pkt) zespół z Gdańska ma już tylko punkt przewagi."Obojętnie z kim byśmy grali, to musimy odpowiedzieć na te dwie porażki zwycięstwem. Choć spadliśmy z pozycji lidera, to może to mieć na nas dobry wpływ. Zejdzie z nas presja. Poza tym zawsze jest łatwiej gonić rywali niż przed nimi uciekać" - powiedział były bramkarz Legii, a obecnie Lechii Dusan Kuciak cytowany przez oficjalną stronę gdańskiego klubu.To będzie pierwszy mecz przeciwko Legii słowackiego bramkarza, który zimą przeniósł się do Lechii z Hull City. Oprócz niego w zimowym okienku do Lechii wrócił inny były legionista Ariel Borysiuk. Ze stołecznym klubem związany był również Jakub Wawrzyniak.Hitowe spotkanie w niedzielę zakończy tę kolejkę ze względu na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczem z Czarnogórą (26 marca w Podgoricy) w eliminacjach mistrzostw świata 2018.Również w niedzielę rozpędzony pod wodzą Chorwata Nenada Bjelicy Lech Poznań podejmie ostatniego w tabeli Górnika Łęczna. "Kolejorz" imponuje w tym roku skutecznością. W pięciu tegorocznych meczach ligowych strzelił 14 goli tracąc zaledwie jednego. Dzięki tej serii poznański klub z dorobkiem 47 oczek awansował na drugie miejsce i ma punkt przewagi nad Lechią i dwa nad Legią. Na drugim biegunie jest prowadzony przez Franciszka Smudę Górnik, który z dorobkiem 22 oczek zamyka tabelę.W innym niedzielnym spotkaniu ósma w tabeli Korona Kielce (32 pkt) podejmie 12. Cracovię (27 pkt). Zespół "Pasów" nie wygrał czterech ostatnich meczów, w tym trzy zremisował po 1:1. W październiku jednak Korona uległa na wyjeździe Cracovii aż 0:6."Pamiętamy o tym wyniku i chcemy zrewanżować się na własnym boisku. Mam nadzieję, że pokażemy jak bardzo jesteśmy głodni zwycięstw" - powiedział obrońca Korony Bartosz Rymaniak występujący wcześniej w Cracovii, cytowany na oficjalnej stronie kieleckiej drużyny.W sobotę prowadząca w tabeli Jagiellonia (48 pkt) zagra na wyjeździe z Pogonią. Podopieczni Michała Probierza, którzy wygrali dwa ostatnie mecze po 4:1 (z Koroną i Śląskiem), będą walczyli o pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym roku."Portowcy" natomiast nie wygrali od czterech kolejek i podobnie jak Wisła Płock oraz Korona Kielce zgromadzili 32 punkty. Jednak z tej trójki mają najgorszy bilans bramkowy i znajdują się na 10. miejscu w tabeli.Dzięki dobrej passie ze strefy spadkowej wydostał się Ruch. Podopieczni Waldemara Fornalika nie przegrali czterech ostatnich meczów, w tym trzy wygrali: z Legią, Śląskiem i Lechią. Po tej serii "Niebiescy" z dorobkiem 26 punktów zajmują 13. miejsce w tabeli. W sobotę zagrają na wyjeździe z piątym KGHM Zagłębiem Lubin (38 pkt).W innym sobotnim spotkaniu znajdujący się na przedostatnim miejscu w tabeli Piast Gliwice (25 pkt) podejmie 11. Arkę Gdynia (30).26. kolejkę rozpocznie piątkowy mecz szóstego w tabeli zespołu Bruk-Bet Termaliki Nieciecza (36 pkt) ze Śląskiem Wrocław, który z dorobkiem 26 punktów znajduje się tuż nad strefą spadkową. W poprzedniej kolejce Śląsk przegrał na własnym boisku z Piastem 3:4 ponosząc trzecią z rzędu porażkę ligową."Zdajemy sobie sprawę, że Bruk-Bet jest groźny przede wszystkim na własnym boisku. I nie zmienia tego fakt, że nasi najbliżsi rywale zdobyli mniej punktów wiosną niż my. Zostało pięć spotkań w tej fazie sezonu, więc nie ma co patrzeć, z kim gramy oraz gdzie gramy, bo każdy punkt jest bardzo ważny. Trzeba punktować" - powiedział trener Śląska Jan Urban.W innym piątkowym spotkaniu Wisła Kraków, która z dorobkiem 34 punktów zajmuje siódme miejsce, podejmie dziewiątą Wisłę Płock (32).Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Śląsk Wrocław (godz. 18.00; sędzia Tomasz Kwiatkowski, Warszawa Wisła Kraków - Wisła Płock (20.30; Jarosław Przybył, Kluczbork)Piast Gliwice - Arka Gdynia (15.30; Paweł Raczkowski, Warszawa)KGHM Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów (18.00; Tomasz Musiał, Kraków)Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (20.30; Piotr Lasyk, Bytom)Korona Kielce - Cracovia (15.30; Szymon Marciniak, Płock)Lech Poznań - Górnik Łęczna (15.30; Bartosz Frankowski, Toruń Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (18.00; Daniel Stefański, Bydgoszcz)