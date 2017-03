Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego za tydzień (dokładnie 23 marca ) zmieni się podział władzy w Legii. Przejmie ją oficjalnie Dariusz Mioduski, który spłaci swoich dotychczasowych wspólników - Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla (obaj posiadają po 20 proc. akcji klubu).Już teraz mówi się, że przejęcie władzy przez Mioduskiego oznacza dla klubu rewolucję. Że zmieni się praktycznie cała jego struktura. W mediach padają pierwsze nazwiska - m.in. Marcina Herry, byłego szefa spółki PL .2012, który miałby zostać prezesem klubu. A także Dariusza Dziekanowskiego, byłego reprezentanta Polski, a ostatnio eksperta Polsatu Sport , który miałby objąć posadę dyrektora sportowego.Z naszych informacji wynika jednak, że ani Herra, ani Dziekanowski nie trafią do Legii przejętej przez Mioduskiego. Nieprawdą jest też to, że z klubem pożegnał się z już Jakub Szumielewicz (od jesieni 2013 r. zasiada w jego zarządzie, obecnie jest wiceprezesem).W jego wypadku rozstanie z Legią wydaje się być jednak nieuniknione - odejście Szumielewicza było dla Mioduskiego jednym z warunków rozgrywki kopertowej.Mioduski nie widzi w Legii też dalej miejsca dla Wandzla. Ale to nie znaczy, że nie widzi też dla Leśnodorskiego - w nowym rozdaniu raczej nie zachowa on stanowiska prezesa, ale może zostać członkiem rady nadzorczej.