Druga gala UFC w Polsce! Święto MMA w Ergo Arenie

Informację potwierdziliśmy u samego źródła: UFC zorganizuje drugą galę w Polsce i ogłosi to jeszcze w czwartek w Londynie. Na razie nie znamy nazwisk zawodników, którzy wystąpią na gali, ale na pewno zobaczymy pojedynki z udziałem reprezentantów Polski.Czy zobaczymy na niej Joannę Jędrzejczyk? Szanse na to są bardzo małe. Mistrzyni wagi słomkowej 13. maja w Dallas broni tytułu w walce z Jessicą Andrade, a w planach ma jeszcze dwa pojedynki w tym roku. Walka w październiku wykluczyłaby taką możliwość. 3 czerwca w Rio de Janeiro do pojedynku z Claudią Gadelhą stanie Karolina Kowalkiewicz. Niewykluczone, że występ czołowej zawodniczki wagi słomkowej będzie jedną z największych atrakcji październikowej gali.Polskich kandydatów do wzbogacenia karty walk jest jednak jeszcze więcej: Krzysztof Jotko (waga średnia), Jan Błachowicz, Marcin Tybura, Daniel Omielańczuk, Damian Grabowski (wszyscy waga ciężka), Marcin Held (lekka), Damian Stasiak (kogucia) i Bartosz Fabiński (półśrednia).