Siatkówka. Trzy porażki polskich zespołów w play-off Ligi Mistrzów. Czy to już przepaść PlusLiga - reszta Europy?

Trzy porażki, ale czy trzej pokonani?

Czy polskie zespoły mają jeszcze szansę na awans?

Jeśli można było wskazać dwa zespoły, których droga w play-off Ligi Mistrzów miała być teoretycznie najtrudniejsza, to były to Asseco Resovia Rzeszów i PGE Skra Bełchatów . Nierówna dyspozycja i wyniki osiągane przez zespół Andrzeja Kowala w europejskich pucharach nie napawały optymizmem. Do dalszego etapu międzynarodowych rozgrywek rzeszowianie awansowali rzutem na taśmę z 3. miejsca w grupie B, w ostatnim meczu pokonując Duklę Liberec 3:1 (łącznie w grupie wygrali tylko 3 mecze, z czego dwa w tie-breaku). Mimo pozycji wiceliderów w PlusLidze potrafili przegrać z Jastrzębskim Węglem oraz niżej notowanym Lotosem Treflem Gdańsk , "męcząc się" z takimi rywalami, jak Cuprum Lubin czy GKS Katowice.W podobnie trudnej sytuacji w Lidze Mistrzów byli bełchatowianie, którzy o awans również walczyli do ostatniego meczu z rumuńskim SCM Un. Craiova. Było to konsekwencją bardzo słabego początku Skry w rozgrywkach, kiedy to przegrała dwa pierwsze spotkania i musiała odrabiać poniesione straty. Finalnie fazę grupową skończyła na 2. miejscu, lecz nie uciszyło to pytań o jej formę, ponieważ albo przegrywała w PlusLidze 1:3 z ONICO AZS-em Politechnika Warszawska albo grała w niej kilka tie-breaków z rzędu.Losowanie play-off dla tych dwóch drużyn nie było łaskawe - Skra trafiła na dwukrotnych pogromców Resovii, Cucine Lube Civitanova, natomiast rzeszowianie na Azmiut Modenę, z którym dwa razy przegrali właśnie bełchatowianie. Mówiło się jednak, że najgorzej miała ZAKSA, czyli polski pewniak do gry w Final Four. Pierwsze miejsce w grupie (i tylko jedna w niej porażka) nie zostały nagrodzone i mistrzowie Polski trafili na 2. zespół grupy E, Biełogorie Biełgorod. Mimo że Rosjanie nie zawsze imponowali swoją grą, to ich marka nadal wzbudzała respekt.W ocenie ekspertów zespół trenera Philippe'a Blain miał być bez większych szans w pojedynku z faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. W Łodzi PGE Skra Bełchatów przegrała z Cucine Lube Civitanova 1:3 i jedyne, co pozostało po meczu to. niedosyt. Złożona z gwiazd światowej siatkówki włoska ekipa musiała się sporo namęczyć, by wyrwać zwycięstwo. Przyczyny porażki polskiej drużyny leżały w braku skuteczności ofensywy na lewym skrzydle. Choć statystycznie Lube wygrało w ataku 57 procentową dokładnością do 47 procent, to momentami Mariuszowi Wlazłemu po prostu brakowało wsparcia w zdobywaniu punktów - jeden Nikołaj Penczew nie wystarczył. Nie zmieniło to jednak faktu, że Skra po środowym meczu nie ma powodów, by czuć się pokonana - przegrała, ale bez kompleksów walczyła do ostatniej piłki o zwycięstwo.Podobnie było w przypadku porażki Asseco Resovii Rzeszów z Azimut Modeną. W tym przypadku jednak wynik był jeszcze mniej jednoznaczny, ponieważ mistrzowie Włoch wygrali dopiero w tie-breaku, w którym przy stanie 12:12 wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej (większa skuteczność ataku w piątym secie 53 do 20 procent i skuteczniejszy blok Włochów przesądziły sprawę). W tym przypadku nawet ogóle statystyki obu zespołów są bardzo podobne, o wyniku decydowały detale. Mało kto w tym sezonie widział w Resovii aż tak dużą wolę walki i siłę mentalną, która pozwalała jej powrócić w poszczególnych setach, nawet kiedy przegrywała już trzema, czterema punktami.Wątpliwości co do postawy w pierwszym meczy play-off Ligi Mistrzów pojawiają się tylko przy jednym zespole - ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Kiedy w pierwszym secie wygrywa się 25:13, a następnie cały mecz przegrywa 1:3, to znak, że nie decyduje tylko technika, ale też kondycja psychiczna drużyny. Kędzierzynianie mieli spore problemy z atakiem po słabszym przyjęciu. Kiedy Biełogorie wzmocniło zagrywkę, okazało się, że siła początkowo dobrze funkcjonującego polskiego środka i prawego skrzydła nie jest aż tak duża. Większe ryzyko opłaciło się rosyjskiemu zespołowi, szczególnie, że nie popełnił on ani jednego błędu w ataku. Bez dwóch zdań ZAKSA została pokonana i to jej zwycięstwo mogło zaboleć polskich kibiców najbardziej - przed losowaniem par play-off to właśnie ta drużyna była typowana przez większość do awansu do Final Four.Mają. Wbrew opinii pesymistów pierwsze spotkania play-off Ligi Mistrzów pokazały, że przepaść nie do przeskoczenia dla polskich zespołów nie istnieje. Choć wszystkie trzy drużyny przegrały, to w rewanżach każda z nich będzie miała atuty, dające ich kibicom choć trochę nadziei na pozytywne zakończenie tego etapu rozgrywek.W najlepszej sytuacji będzie ZAKSA, która rewanż rozegra w Kędzierzynie-Koźlu. Doping własnej publiczności niejednokrotnie był dla niej dodatkowym atutem. W przypadku wygranej z rosyjską drużyną o awansie będzie decydował wywołujący wiele dyskusji "złoty set", w którym gra się na dużych emocjach, co może być jej sprzymierzeńcem.Skra i Resovia drugie mecze zagrają na wyjeździe. W fazie grupowej Cucine wygrało wszystkie trzy spotkania rozgrywane we własnej hali, podobnie Azimut. Czy bez aż tak licznego wsparcia własnych kibiców bełchatowianie będą w stanie pokonać rywali? Do tej pory w Lidze Mistrzów Skra i Resovia na wyjeździe zwyciężyły raz. Obie drużyny udowodniły jednak, że w sytuacjach "ostatniej szansy" potrafią wygrywać. - Wyjdziemy na to spotkanie i będziemy walczyć. Wynik jest sprawa otwartą - powiedział Andrzej Kowal przed spotkaniami z zespołem z Modeny. Zatem zanim na boisko wpadnie ostatnia piłka, chyba należy się trzymać tych słów.