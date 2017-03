Transfery. Cadena SER: Barcelona chce powrotu Thiago Alcantary!

Dyrektor sportowy Robert Fernandez oglądał z trybun niedawny mecz Bayernu z Arsenalem w 1/8 finału Ligi Mistrzów i miał być zachwycony występem Thiago.Reprezentant Hiszpanii odszedł z Barcelony w 2013 roku. Jego kontrakt był ważny do 2015 roku, ale przez fakt, że nie zagrał w 60 proc. meczów jego klauzula odejścia spadła do zaledwie 18 mln euro. Takiej okazji nie zmarnował Bayern pod wodzą Pepa Guardioli i szybko zdecydował się na sprowadzenie Thiago do Monachium . W tym sezonie Hiszpan jest kluczową postacią zespołu prowadzonego obecnie przez Carlo Ancelottiego. W Bundeslidze strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty, natomiast w Lidze Mistrzów zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Obecna umowa wiąże go z mistrzem Niemiec do 2019 roku.Bayern nie zamierza jednak sprzedawać swojej gwiazdy. Nie wiadomo też, czy Barcelona ma odpowiednie fundusze na przeprowadzenie transferu. Według "AS-a" budżet transferowy mistrzów Hiszpanii będzie wynosił zaledwie 25 mln euro. Początkowo było to 60 mln, ale kwota ta zmniejszyła się przez pozyskanie Andre Gomesa z Valencii latem zeszłego roku. Jedynym sposobem na powiększenie budżetu ma być sprzedaż piłkarzy, np. Ardy Turana.Barcelona ma również obserwować Ousmane Dembele. 19-letni Francuz jest obserwowany przez "Dumę Katalonii" od dłuższego czasu, ale latem Dembele zdecydował się na transfer do Borussii Dortmund . Jego umowa wygasa w 2021 roku.