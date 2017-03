Bundesliga. "SportBild": Bayern Monachium rozmawia z Julianem Brandtem. Nowy rywal Roberta Lewandowskiego?

W 2018 roku klauzula odejścia 20-letniego piłkarza będzie wynosiła zaledwie 12,5 mln euro. Bayern interesuje się tym napastnikiem już od kilku lat. Bayer zaciekle walczy o zatrzymanie Brandta i chce podpisać z nim nową umowę.Brandtem poważnie interesuje się również Liverpool. - Rozmawiałem w listopadzie z Sir Alexem Fergusonem po tym, jak oglądał Brandta w trakcie meczu Ligi Mistrzów - powiedział w rozmowie z "Liverpool Echo" Jorg Jakob z "Kickera". - Był nim zauroczony. To jeden z największych talentów niemieckiego futbolu. Taki transfer miałby dużo sensu. Bayer ma teraz nowego trenera i nie zagra w europejskich pucharach. To może być powód dla którego Brandt i jego menedżer chcą zmienić otoczenie.Brandt to skrzydłowy, który może również występować na pozycji napastnika, przez co mógłby stać się konkurentem Roberta Lewandowskiego . W tym sezonie Bundesligi strzelił dwa gole i zaliczył siedem asyst w 23 meczach. Bayer spisuje się słabo, zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli z 31 pkt. W środę niemiecki klub odpadł z Ligi Mistrzów (0-0 w rewanżu z Atletico Madryt, 2-4 w pierwszym meczu).