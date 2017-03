Rosyjski doping i igrzyska. Zbiorowa kara dla Rosjan byłaby jak zagłada Żydów - zasugerował szef światowego narciarstwa. Szybko się z tego wycofał

Kara za pochodzenia, a nie za doping

Zostawmy to sportowym sądom

Szwajcar Kasper to nie tylko szef światowego narciarstwa, ale też ważny członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. A zarząd MKOl na posiedzeniu w Pjongczang dyskutował m.in. o tym, jak karać Rosjan po słynnym raporcie Richarda McLarena o systemie wspieranego przez państwo dopingowego oszustwa. MKOl w przeciwieństwie do Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, nie zdecydował się na zbiorowy zakaz startu dla Rosjan w igrzyskach w Rio.I w Pjongczang też się raczej na to nie zanosi, mimo że w końcowym raporcie McLaren pisał o co najmniej 1000 rosyjskich sportowców, którym system oszustwa umożliwił uniknięcie dopingowej wpadki. Raport potwierdził też zeznania Grigorija Rodczenkowa, byłego szefa laboratorium dopingowego w Moskwie, o oszustwach podczas ostatnich zimowych igrzysk w Soczi.- Jestem przeciw zbiorowej karze, ale to moje osobiste zdanie - mówił Kasper, szef najważniejszej, obok Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, federacji zimowego sportu . - Jesteśmy od tego, żeby chronić czystych sportowców, a nie ich karać - mówił Szwajcar.Tylko w porównaniach się zagalopował. - Jestem przeciw zakazom czy karom dla niewinnych ludzi, bo takie rzeczy robił Hitler: wszyscy Żydzi musieli zginąć, nieważne czy coś zrobili, czy nie. Nazywają to w Niemczech "sippenhaft" - sytuacja, gdy twoją winą jest już samo to, że skądś pochodzisz. Nie wierzę, że taka kara się sprawdza - tłumaczył. Niedługo później wysłał oficjalne przeprosiny. "Przepraszam bez żadnych zastrzeżeń, jest mi naprawdę przykro" - napisał.Kasper w ostatnim czasie wypowiadał się o zwalczaniu dopingu bardzo zdecydowanie, również o sprawie Therese Johaug. Sugerował wtedy, że jeśli Norweżka dostanie w Norwegii zbyt łagodną karę, to FIS odwoła się od werdyktu do Trybunału Arbitrażowego.I rzeczywiście tak się stało, to pierwszy przypadek takiego odwołania FIS. Kasper podkreśla, że jego federacja będzie karała dopingowiczów z raportu McLarena - w raporcie wskazano sześcioro rosyjskich narciarzy, którzy mogli się dopingować przy okazji Soczi 2014 , postępowania trwają - ale na podstawie dowodów, a nie samego rosyjskiego paszportu. - Dajmy zdecydować sportowym sądom - mówi Szwajcar.