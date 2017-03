Premier League. "The Telegraph": Chelsea chce wydać 100 mln funtów na piłkarzy Evertonu

Lukaku, największa gwiazda Evertonu, poinformował klub, że nie zamierza przedłużyć kontraktuUmowa Barkleya również jest ważna do 2019 roku, a 23-letni piłkarz do tej pory jej nie przedłużył.Według "Telegrapha" rozwój sytuacji uważnie śledzi Chelsea . Lukaku jest wyceniany na ok. 65 mln funtów, natomiast Barkley na co najmniej 30 mln, co oznacza, że obaj łącznie kosztowaliby ok. 100 mln. "The Blues" są w stanie wydać takie pieniądze - zimą otrzymali 60 mln za Oscara, a latem mogą dostać jeszcze więcej za Diego Costę, którym jest zainteresowany m.in. Tianjin Quanjian.To właśnie Chelsea w 2011 roku sprowadzała Lukaku do Anglii. Klub z zachodniego Londynu zapłacił za byłego piłkarza RSC Anderlechtu około 15 mln funtów. Napastnik na Stamford Bridge grał jednak tylko jeden sezon. Po roku "The Blues" wypożyczyli go do West Bromwich, a w kolejnym sezonie do Evertonu. W 2014 roku klub z Goodison Park wykupił Lukaku za blisko 30 mln funtów. Belg w tym sezonie strzelił aż 19 goli i zaliczył pięć asyst.Za to Barkley jest na radarze Chelsea od kilku lat. W tym sezonie strzelił cztery gole i zaliczył siedem asyst - więcej od zarówno Williana jak i Cesca Fabregasa