Liga Mistrzów. Kamil Glik razem z kolegami świętuje w szatni awans AS Monaco do ćwierćfinału Ligi Mistrzów! [WIDEO]

Classificados/qualifié!!!!!!!!!!!! ??? Post udostępniony przez Jemerson (@jemerson35) 15 Mar, 2017 o 3:19 PDT

Monaco młode, piękne i skuteczne. Idzie francuska nowa fala

Nieziemska interwencja w LM! Iker Casillas nie mógł w to uwierzyć

W internecie pojawiają się filmy z szatni, na których widzimy radość, tańce i chóralne śpiewy w wykonaniu piłkarzy AS Monaco, którzy w środę pokonali 3:1 Manchester City i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.- Każdy z nas wierzył, że możemy zdobyć trzy bramki u siebie, skoro zrobiliśmy to na wyjeździe [AS Monaco w Manchesterze przegrało 3:5]. Tak się stało, to dla nas piękny wieczór - cieszył się Kamil Glik, który niestety z powodu żółtych kartek nie mógł zagrać w rewanżu.Polak pojawił się jednak w szatni po meczu, gdzie razem ze swoimi kolegami z drużyny świętował awans do kolejnej rundy. - Zszedł do nas elegancko ubrany, wyglądał jak prezes - śmiali się piłkarze Monaco, z którymi po meczu rozmawiała stacja NC+.Losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów w piątek o 12. Oprócz Monaco zagrają w nich Juventus, Leicester, Barcelona, Borussia Dortmund , Bayern Monachium oraz Real i Atletico Madryt. Relacje z losowania na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.***To nie był zwykły awans, to było potwierdzenie, że idzie francuska nowa fala. Monaco już od miesięcy gra w lidze na nosie miliarderom z Paris Saint Germain . A teraz w Lidze Mistrzów zagrało miliarderom z Manchesteru City.Prawdziwych cudów dokonał w bramce Atletico Madryt w meczu z Bayerem Leverkusen (0-0) Jan Oblak. Słoweński bramkarz wykonał kapitalną potrójną interwencję!