Therese Johaug zaangażowała adwokata Szarapowej

Morgan jest specjalistą od spraw w CAS i w ubiegłym roku przyczynił się do obniżenia wymiaru dyskwalifikacji Szarapowej za stosowanie zabronionego środka meldonium z 24 do 15 miesięcy. Reprezentował również hiszpańskiego kolarza Alberto Contadora, który został zdyskwalifikowany na dwa lata po wykryciu w 2010 roku w jego organizmie niedozwolonych substancji.Adwokat Norweżki Christian Hjort potwierdził zawarcie umowy z Morganem. "Jest to obecnie najlepszy specjalista na świecie od spraw w CAS" - zapewnił.Wszystkie koszty prawne związane ze sprawą mistrzyni olimpijskiej i świata oraz dwukrotnej zdobywczyni Pucharu Świata pokryje Norweska Federacja Narciarska (NSF), która potwierdziła przed tygodniem, że nie ustaliła górnej granicy wydatków.Johaug nie startowała w tym sezonie ze względu na zawieszenie po kontroli antydopingowej we wrześniu , podczas której wykryto u biegaczki niedozwolony steryd clostebol. Po przeprowadzonych w styczniu przesłuchaniach przez NSF została 10 lutego zdyskwalifikowana na 13 miesięcy, do 18 listopada . FIS jednak 7 marca zakwestionowała karę uważając, że jest zbyt niska i skierowała apelację do CAS.Dyskwalifikacja kończy się 18 listopada , więc biegaczka miała nadzieję na start w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Apelacja FIS może zniweczyć te plany, a zdaniem ekspertów nawet doprowadzić do zakończenia kariery Johaug.Według CAS sprawa norweskiej narciarki zostanie rozpatrzona za około pięć miesięcy.Lekarz wpędził ją w kłopoty, dając steryd. Związek narciarski nie zadbał, żeby ją dobrze przeszkolić w sprawach dopingu. I tylko Therese Johaug jest niewinna, a cierpi - tak wyglądała jej obrona podczas rozprawy dopingowej.- Jeśli zostanę zdyskwalifikowana na 14 miesięcy, ledwo zdążę się zakwalifikować do igrzysk. Jeśli na choćby dwa miesiące dłużej, igrzyska w Pjongczang mi przepadną - mówiła Therese Johaug podczas rozprawy dopingowej w Oslo.Międzynarodowa komisja śledcza, powołana w celu zbadania masowego stosowania przez Norwegię lekarstw na astmę wśród biegaczy narciarskich, przedstawiła w czwartek końcowy raport, w którym stwierdziła, że w tych praktykach nie znalazła nic niezgodnego z prawem.