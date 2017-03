Liga Mistrzów. Monaco - Manchester City. Wielki sukces zespołu Kamila Glika! Awans do ćwierćfinału

Prowadzące w tabeli francuskiej ekstraklasy Monaco miało w środę trudne zadanie. Nie dość, że musiało odrobić dwie bramki straty, to na dodatek portugalski trener Leonardo Jardim nie mógł wystawić najsilniejszego składu.Za nadmiar żółtych kartek pauzował obrońca reprezentacji Polski Kamil Glik, a przed rewanżem poinformowano, że kontuzja stawu biodrowego wyeliminowała Kolumbijczyka Radamela Falcao, strzelca dwóch goli w pierwszym meczu.Gospodarze nie zrazili się tymi kłopotami i szybko ruszyli do ataków. W efekcie już przed przerwą odrobili straty. W ósmej minucie gola strzelił z bliska znakomicie prezentujący się w tym sezonie 18-letni napastnik Kylian Mbappe, a w 29. minucie podwyższył Brazylijczyk Fabinho.W drugiej połowie dużą przewagę osiągnęli goście, którzy zmarnowali kilka znakomitych sytuacji. Dopięli swego dopiero w 71. minucie. Chorwat Danijel Subasic obronił strzał Raheema Sterlinga, ale do odbitej piłki pierwszy dobiegł niemiecki skrzydłowy Leroy Sane i kopnął celnie pod poprzeczkę.Taki wynik dawał awans zespołowi Josepa Guardioli, jednak gospodarze nie złożyli broni. W 77. minucie po dośrodkowaniu Thomasa Lemara skutecznym strzałem głową popisał się Tiemoue Bakayoko.Nie udał się więc jubileusz Guardioli, który w środę po raz setny wystąpił w roli szkoleniowca w europejskich pucharach (wcześniej prowadził Barcelonę i Bayern Monachium ). Z tych stu spotkań wygrał 61, zremisował 23 i przegrał 16.W przeszłości piłkarze Monaco w podobnej sytuacji również potrafili odrobić straty. W sezonie 2003/04 ulegli w ćwierćfinale LM na wyjeździe Realowi Madryt 2:4, ale u siebie zwyciężyli 3:1. Wówczas dotarli aż do finału, w którym ulegli FC Porto 0:3.