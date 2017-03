"Lepiej, byś umarł" - premiera książki autorstwa Mameda Khalidova i Szczepana Twardocha!

Mamed Khalidov trenował sztuki walki już we wczesnej młodości. Dzięki wrodzonemu talentowi szybko zaczął odnosić sukcesy. Dotychczas zdobył w MMA tytuły Międzynarodowego Mistrza Polski w kategoriach do 85 i 90 kg. Jest najlepszy! Z rozmów z pisarzem Szczepanem Twardochem, zafascynowanym światem sportów walki, wyłania się człowiek o niesamowitej biografii i charakterze. Czeczen i Polak. Dumny góral z Kaukazu, głęboko wierzący muzułmanin i lokalny olsztyński patriota. Troskliwy mąż i ojciec. Wzór twardej, jakby niedzisiejszej męskości i skłonny do żartów chłopak z sąsiedztwa. Czy kiedy uciekał przed wojną i bombami, mógł marzyć, że stanie się jednym z najsłynniejszych, najbardziej podziwianych i kochanych polskich sportowców? Jednym z największych wojowników świata? Kiedyś bał się ciemności i bomb, dzisiaj drży tylko o swoją rodzinę.

Wywiad rzeka ''Lepiej, byś tam umarł'' to opowieść o poczuciu tożsamości i o walce o lepszą przyszłość, która toczy się nie tylko w błysku fleszy, ale też w codziennym życiu.

Szczepan Twardoch pisze: "O Czeczenii, MMA, dzieciństwie, Rosji, samochodach. O karate, islamie, pradziadkach, kobietach, broni. O Polsce, Olsztynie, boksie, chrześcijaństwie, dżinach, wojnie, nietolerancji. O najtrudniejszych walkach, przyjaźni, sensie życia, lojalności, policji i jeżdżeniu na ośle. O tym wszystkim rozmawiamy z Mamedem Khalidovem".

Mamed Khalidov (ur. 1980 w Groznym) - zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA). Do Polski przyjechał w 1997 roku. Języka polskiego uczył się we Wrocławiu. Następnie zamieszkał w Olsztynie, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. W grudniu 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Żonaty z Polką, ma dwóch synów. W 2007 roku związał się z polską organizacją promującą walki MMA - Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). W latach 2009-2011 był międzynarodowym mistrzem KSW w wadze półciężkiej. Obecnie jest mistrzem KSW w wadze średniej. 27 maja 2017 r. stoczy kolejną walkę na gali KSW, na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Szczepan Twardoch (ur. 1979) - pisarz, autor między innymi nagrodzonej Paszportem Polityki i przetłumaczonej na siedem języków ''Morfiny'', ''Dracha'', za którego otrzymał Nagrodę Kościelskich i ''Berlin Brücke'' oraz, ostatnio, bestsellerowego ''Króla''. Mieszka na Górnym Śląsku.