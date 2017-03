PlusLiga. Maciej Muzaj: "Ligowy plankton" będzie walczyć o złoto mistrzostw Polski

Kiedy zaczęliście myśleć, że możecie wygrać złoty medal mistrzostw Polski?

Do jakich celów przed sezonem przygotowywał was trener Lebedew?

Co według pana ma Jastrzębski Węgiel, czego brak pozostałym zespołom walczącym o miejsca 1-4?

"Nakręca" was granie na nosie wszystkim ekspertom, którzy przed sezonem sytuowali Jastrzębski Węgiel w środku tabeli?

Sam klub w sobie miał również wiele do udowodnienia w tym sezonie. Czujecie, że już to zrobiliście, czy nadal musicie postarać się, by Jastrzębski Węgiel przestał być kojarzony wyłącznie z kryzysem?

Walka o każdy punkt, który może mieć wpływ na układ w tabeli, mobilizuje was do lepszej gry, czy wywiera niepotrzebną presję?

Za Scotta Touzinsky'ego do waszego zespołu dołączył Sebastian Schwarz. Maksymalny pułap zgrania z resztą zawodników osiągnie na play-off i wtedy zacznie częściej pojawiać się na boisku?

AZS Politechnika Warszawska, GKS Katowice i Łuczniczka Bydgoszcz - to wasi rywale w końcówce rundy zasadniczej. Trudna czy łatwa to droga do walki o miejsca 1-4 w play-off?

Ile przewagi zyskacie przez to, że nie gracie w środę w Lidze Mistrzów?

Głośno zadeklaruje pan więc, że dla Jastrzębskiego Węgla w tym roku liczy się tylko...

Choć niewielu wierzyło w to, że Jastrzębski Węgiel będzie walczył o medale w sezonie 2016/2017, to na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej PlusLigi zespół jest na 3. miejscu w tabeli. O punkt wyprzedza Skrę Bełchatów , tracąc dwa do drugiej Asseco Resovii Rzeszów : - W naszym przypadku na pewno apetyt rósł w miarę jedzenia. Przez cały sezon patrzyliśmy na osiągane wyniki i miejsce w tabeli, utwierdzając się w przekonaniu, że jesteśmy blisko czołówki. Potrafiliśmy wygrać z najlepszymi zespołami w Polsce, które nazywane były faworytami do zdobycia medalu, co w tej chwili najprawdopodobniej da nam możliwość zachowania miejsca w trójce przed fazą play-off. To powoduje, że coraz bardziej chcemy walczyć o podium i działamy w myśl tego, że wszystko jest w naszych rękach.Nie zapominamy jednak, jak cienka jest granica dobrej pozycji w play-off, więc staramy się nie przewidywać przyszłości. Najpierw musimy jeszcze trochę wygrać, by później zastanawiać się, o jaki kolor medalu zagramy.- Na początku sezonu powiedział w wywiadzie, że będziemy walczyć o czwórkę. Nie wiem, skąd on to wiedział, ale mogę zdradzić, że nie wszyscy od razu wierzyliśmy w to, że zagramy o medale. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że zmagania PlusLigi są bardzo trudne i praktycznie z każdym można w nich przegrać i "nadziać" się nawet na niżej notowanego rywala. Nasz szkoleniowiec miał jednak przeczucie i mecz po meczu zaszczepiał w nas nadzieję i wolę walki o najwyższe cele.- Wspaniałych zawodników! (śmiech) Mówiąc poważnie, to z bardzo dobrych siatkarzy stworzył się wyjątkowy zespół, w którym atmosfera jest naprawdę niesamowita. Takich rzeczy nie da się kupić i zbudować na siłę, ale tworzą się pod wpływem pracy trenera - to on sprawia, że tak dobrze dogadujemy się między sobą. Poza tym świetnie skomponował nas charakterologicznie. Przekonaliśmy się, że można porozumiewać się bez słów, i że w szatni może być bardzo zabawnie, a na treningach praca i tak będzie satysfakcjonująca. Na boisku wszyscy dążymy do jednego celu, nie ma między nami żadnych nieporozumień i to jest właśnie tajemnica naszego dotychczasowego sukcesu.- Tak, bardzo! Cytując jednego z ekspertów, "ligowy plankton" pokazał na co go stać i będzie walczyć o złoty medal mistrzostw Polski. Chyba nie ma lepszego uczucia, niż pokazanie wszystkim, którzy w ciebie nie wierzyli, że jednak potrafisz dojść do celu.- Na pewno pokazaliśmy, że wbrew opinii niektórych Jastrzębski Węgiel nie idzie na dno. Po słabszym poprzednim sezonie wszystko w klubie powróciło na właściwe tory. Dużo dała zmiana prezesa, który wprowadził plan rozwoju drużyny. Poza tym zrobiono naprawdę dobre i przede wszystkim mądre transfery, a przedłużenie kontraktów pokazało, że klub jasno patrzy w przyszłość i nam ufa. To wszystko złożyło się na to, że dziś możemy być w najlepszej czwórce rozgrywek.- Nie, mnie osobiście to "nakręca" i tego samego oczekiwałbym ze strony moich kolegów. Nie ma zabawy, kiedy nie ma presji! Kochamy sport, siatkówkę, rywalizację - emocje dają nam największą frajdę i na nich gra się najlepiej. Jeżeli nie ma nic do wygrania i presja nie występuje, to zarówno dla nas, jak i dla kibiców mecze nie są aż tak ekscytujące. Stres i skrajne uczucia powodują, że człowiek jest w stanie dać z siebie jeszcze więcej.- Najważniejsze jest to, by Sebastian zgrał się z rozgrywającym oraz z rządzącym w przyjęciu Jakubem Popiwczakiem, który nie ma problemu z dogadaniem się z kimkolwiek. Nowy przyjmujący na pewno jest dla nas bardzo przydatny, ponieważ wchodzi i uspokaja grę, kiedy inni zawodnicy potrzebują zmiany.- Na pewno nie będzie to łatwa droga. Zdajemy sobie sprawę z tego, że po powrocie Pawła Zagumnego AZS gra coraz lepiej - niejeden zespół poległ w tym roku w stolicy. Katowice to również bardzo ciężki teren, o czym przekonały siłę Skra i Resovia. Okazuje się, że GKS gra bardzo dobrze, dokonał korzystnych transferów, więc zawodnicy pod kierownictwem Piotra Gruszki potrafią sprawić niespodziankę i w każdym meczu pokazują charakter. Bydgoszczanie po trudnym początku sezonu również udowadniają, że potrafią wygrywać i postawić swoje warunki. Nie będzie łatwo.- Chyba nie mamy co patrzeć na innych. Jeśli my wygramy wszystkie nasze mecze za trzy punkty, to będziemy mieli pewne 3. miejsce przed play-off. Tylko to jest w naszych głowach, ponieważ wiemy, że nie mamy co liczyć na ewentualne potknięcia rywali.- Złoty medal. Nie widzę sensu grania w PlusLidze, jeśli nie walczy się o pierwsze miejsce.