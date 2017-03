Marcin Dorna odkrył karty przed mistrzostwami U21. Mocni ligowcy i zagraniczne gwiazdy. "Oczekiwania muszą być duże "

Ligowców siła

Starsi pomogą? "Milik i Zieliński to część tej drużyny"

Marcin Dorna narzekać nie może. Ma z czego wybierać. Takie wnioski można wysnuć patrząc na powołania do reprezentacji U21 dla piłkarzy z polskich lig. Dożyliśmy czasów, w których młody narybek kadry stanowi o sile swoich klubów. Aż 15 z 19 powołanych właśnie piłkarzy krajowych zagrało w ostatniej kolejce ligowej. Duża ich cześć odegrała w niej zresztą pierwszoplanowe role. Przykład?Ruchu Chorzów wygrał z Lechią Gdańsk po akcji trzech muszkieterów reprezentacji U21. Patryk Lipski przejął piłkę, dograł do Łukasza Monety, ten podał do Jarosława Niezgody i mieliśmy 2:1. Dorna z pewnością się cieszył. Nie tylko z wydarzeń w Chorzowie. Swego dziewiątego gola w tym sezonie ekstraklasy zdobył też Dawid Kownacki. W klasyfikacji generalnej strzelców zrównał się zresztą z innym reprezentantem U21 Krzysztofem Piątkiem. Ten po czterech meczach z golem zrobił sobie 2w strzelaniu krótką przerwę.Młodzi zaczynają rządzić i to w Ekstraklasie. To co dziś cieszy i jest normą, niegdyś było świętem. Na brak ogrywania młodych narzekał kiedyś m.in. Stefan Majewski, który pracował z kadrą U21 i U23.- Dla każdego selekcjonera problem jest podobny. Najważniejsze są występy jego graczy. Zawodnik który gra w nazwijmy to w średnim klubie jest więcej wart niż ci, którzy siedzą na ławce w najlepszych drużynach. Jak popatrzymy na naszą kadrę to na dziś nasi reprezentanci w ligach zwykle grają, są ważnymi postaciami i to jest sukces - tłumaczy obecny dyrektor sportowy PZPN.Trudno się z tym nie zgodzić. Do kadry zostało powołanych trzech zawodników z przeżywającego renesans formy Ruchy Chorzów, trzech z rozpędzonego i gromiącego wszystkich Lecha, po dwóch z Arki Gdynia, Zagłębia Lubin i Cracovii. Nie wchodząc w szczegóły wszyscy oni w swoich drużynach grają praktycznie co tydzień.Duża część z tych piłkarzy pojawiała się w juniorskich koszulkach z orzełkiem na piersi już dawno. Ich gra w U21 jest po prostu kolejnym etapem w reprezentacyjnej karierze.- Bardzo dobrze już kilka lat temu zapowiadał się Radosław Murawski, który teraz jest zresztą kapitanem Piasta Gliwice (najmłodszym w ekstraklasie - przyp. red.). Znakomity był też Paweł Dawidowicz. Graliśmy taki mecz z Czechami, który praktycznie on i Lukas Klemenz nam wygrali. Byli znakomici fizycznie i tak nakręceni mentalnie, że po prostu tych Czechów zatrzymali - wspomina Marcin Sasal wtedy trener kadry U19.- Był też Darek Formella, który grał wtedy u mnie na lewej pomocy, chociaż nie grał w klubie. Na kadrze mógł się sprawdzić, rywalizować na boisku, a nie tylko jeździć z Lechem autokarem po Polsce - przypomina sobie Sasal, obecenie trener Motoru Lublin.Formella teraz za futbolowego turystę nie robi. Po przejściu do Arki gra regularnie. Ostatnio strzelił nawet dwa gole, jednego w Pucharze Polski, drugiego w Lotto Ekstraklasie.Kadra Dorny w czerwcu może być jeszcze mocniejsza. Wszystko zależy od wzmocnienia jej przez piłkarzy pierwszej reprezentacji. Chodzi o skorzystanie z usług Arkadiusza Milika czy Piotra Zielińskiego, którzy formalnie mogą grać w U21. Sięgać po swe bardziej doświadczone gwiazdy będą chcieli zapewne wszyscy uczestnicy młodzieżowego Euro.- To czy w tych reprezentacjach zagrają piłkarze znani też z pierwszych reprezentacji będzie dla mnie kluczowe. Niektóre kraje robią wszystko, by ci najlepsi i uprawnieni grali w U21. To będzie chyba decydować o sile poszczególnych drużyn - prognozuje Stefan Majewski.Dlatego też np. młoda Szwecja powalczy o Joakima Nilssona czy Davida Moberga Karlssona którzy grali już w pierwszej reprezentacji Skandynawów. Sztab Anglii U21 nie wyobraża sobie swoich szeregów bez Marcusa Rashforda, którego Gareth Southgate wystawiał już w pierwszej drużynie w el. MŚ 2018.Wracając jednak do naszych gwiazd, szanse na Zielińskiego czy Milika na Euro są. Zależą głównie od Adama Nawałki, który może chcieć z nich korzystać 10 czerwca podczas meczu z Rumunią. Kadra U21 swoje występy rozpoczyna 16 czerwca od spotkania ze Słowacją, obóz przygotowawczy do turnieju startuje 5 czerwca w Arłamowie. Nawałka z tej dwójki musiałby po prostu zrezygnować.- Wszystko w gestii selekcjonera. Marcin Dorna współpracuje ściśle z Adamem, on zadecyduje o tym którzy zawodnicy pójdą do pierwszej reprezentacji, a którzy zostaną dla młodszej kadry - wyjaśnia dyrektor sportowy PZPN. Po powołaniach graczy zagranicznych już widać, że Nawałka "oddał" Dornie Mariusza Stępińskiego i Bartosza Kapustkę. Czy dołoży jeszcze dwójkę z Napoli, która pojawiając się w młodzieżówce zapewne wejdzie do jej pierwszego składu kosztem innych?- Oni stamtąd wyszli. Oni tam zaczynali. Oni są zatem częścią tej drużyny. Nie można powiedzieć, że nie mają z nią kontaktu. Ten związek jest bardzo ścisły. Sami zresztą powiedzieli, że chętnie wspomogą kolegów na ME - wyjaśnia wszelkie obiekcje Majewski.- Nie wiem jaki jest na to pomysł- zastanawia się natomiast Sasal, sugerując, że wyłączenie zawodnika z pierwszej kadry na rzecz młodzieżówki może nie być łatwe, również w sferze mentalnej.- Jak ja prowadziłem kadrę U19 i graliśmy drugą fazę eliminacji ME to podzieliliśmy napastników między młodzieżówki. Stępiński poszedł wyżej, a Milik miał zagrać w U19. Średnio mu się to podobało, bo już grał na innym szczeblu - przypomina Sasal. - Pierwsza kadra przecież też go potrzebuję, Lewandowski musi mieć partnera i konkurenta - dodaje. Kolejną niewiadomą jest jak do sprawy ewentualnej gry na EURO U21 podejdzie samo Napoli. Sztab trenerski klubu na pewno nie będzie zadowolony z ich miesięcznego wydłużenia sezonu.