PlusLiga. Pierwsze ruchy kadrowe GKS-u Katowice, Piotr Gruszka przedłużył kontrakt

- Choć GKS Katowice przystępował do PlusLigi jako absolutny beniaminek, to w trwających wciąż rozgrywkach spisuje się bardzo dobrze. Nasz zespół szybko wyrobił sobie markę solidnej drużyny, co przed startem sezonu nie dla wszystkich było oczywiste. Spora w tym zasługa trenera Piotra Gruszki. Dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy ze szkoleniowcem. Jesteśmy przekonani, że siatkarze GieKSy pod wodzą trenera Gruszki mogą w następnych sezonach czynić kolejne postępy i bić się o coraz wyższe lokaty - powiedział Wojciech Cygan, prezes GKS-u Katowice, tłumacząc decyzję o przedłużeniu kontraktu z trenerem.Katowicki zespół kierowany przez 450-krotnego reprezentanta kraju, wicemistrza świata i mistrza Europy znajduje się obecnie na 9. miejscu w tabeli PlusLigi. Na swoim koncie ma 36 punktów (tyle samo, co MKS Będzin ), do 8. Cerradu Czarnych Radom traci cztery. Wygrał 12 z 27 spotkań.Ostatnie cztery mecze GKS-u Katowice kończyły się w tie-breaku. Zespół przegrał z Resovią, Skrą i Czarnymi, w pięciu setach wygrał natomiast z Espadonem Szczecin.