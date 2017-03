Joanna Jędrzejczyk chce pobić wyczyn Rondy Rousey, a później zaatakować męski rekord

Rekord obron pasa w dywizjach kobiecych należy do Rondy Rousey, która swojego tytułu broniła aż sześciokrotnie. Joanna Jędrzejczyk jak dotąd zanotowała 4 obrony pasa, a wygrana w najbliższej walce bardzo przybliży ją do pobicia rekordu Rousey. - Bardzo chcę pobić ten rekord. Gdy już go pobiję, będę się starała zaatakować rekord ustanowiony w męskich dywizjach.Wartym odnotowania jest także fakt, że Ronda Rousey nie wywalczyła swojego pasa w walce. Po wchłonięciu organizacji Strikeforce przez UFC, pas otrzymała bez walki, więc jej pierwsza walka w jego obronie była jednocześnie pierwszą walką której stawką był owy pas.Aktualny rekord w dywizji mężczyzn wynosi 10 obron i należy do Andersona Silvy. Jeśli Demetrious Johnson wygra swoją najbliższą walkę z Wilsonem Reisem, wyrówna on rekord "Pająka".