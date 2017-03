Ekstraklasa. Lechia Gdańsk ma nowego bramkarza. Był z reprezentacją Chorwacji na MŚ

Zelenika jest wychowankiem Dinama Zagrzeb , a trzy ostatnie sezony spędził w zespole chorwackiej ekstraklasy Lokomotiv Zagrzeb. W rundzie jesiennej 23-letni golkiper był bez klubu i do Lechii trafił na zasadzie wolnego transferu.Nowy zawodnik biało-zielonych występował również we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji, ale nie miał jeszcze okazji zagrać w seniorskim zespole. Pomimo tego Zelenika znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w 2014 roku w Brazylii.Chorwat jest obecnie czwartym bramkarzem Lechii. Pozostali, czyli Dusan Kuciak, Mateusz Bąk oraz Vanja Milinkovic-Savic mają umowy ważne do końca tego sezonu. Poza tym ten ostatni, młodzieżowy reprezentant Serbii, musi jeszcze pauzować dwa mecze za otrzymaną w konfrontacji z Lechem w Poznaniu czerwoną kartkę, a i tak od 1 lipca zostanie piłkarzem Torino FC, z którym podpisał pod koniec stycznia pięcioletni kontrakt.