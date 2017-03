Bundesliga. Mario Goetze nie wróci do końca sezonu. Dramat trwa

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Mario wróci do nas latem - napisano w specjalnym oświadczeniu.Obecnie Goetze nie tylko się leczy i ma rozpisany indywidualny program treningowy.- Teraz potrzebuje spokoju, zrozumienia i wsparcia. A także czasu, by wyzdrowieć. Proszę nie pytajcie nas ciągle, co dzieje się z Mario. Uszanujmy sytuację, w jakiej się znalazł - apelował trener Thomas Tuchel.Dyrektor sportowy Borussii Michael Zorc podkreślił, że klub jest bardzo zadowolony, iż w końcu udało się lekarzom ustalić powody stałych problemów zawodnika. Teraz władze zrobią wszystko, aby Goetze mógł jak najszybciej zdrowy wrócić do gry 24-letni pomocnik po raz ostatni wystąpił 31 stycznia w meczu z Mainz zremisowanym 1:1.