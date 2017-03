Liga Mistrzów. Monaco chce remontady po francusku. Z Realem się udało, teraz czas na City.

W obronie bez Glika

Słowo remontada w przypadku AS Monaco ma nieco mniejszy wymiar niż ten znany z meczu Barcelony z PSG. Katalończycy, by zakwalifikować się do ćwierćfinału LM musieli strzelić mistrzowi Francji pięć goli. Ekipie Leonardo Jardima do awansu wystarczą tylko dwa. Oczywiście przy zachowaniu czystego konta. To nie jest zadanie z gatunku mission impossible. Zresztą nie tak dawno monakijczycy pokazali, że wyzwań się nie boją. W 2004 roku w ćwierćfinałach elitarnych rozgrywek przegrali pierwszy mecz z Realem Madryt 2:4. W rewanżu, u siebie pokonali "Galaktycznych" 3:1 eliminując ich z dalszej rywalizacji.Tym razem ich rywalem nie jest wielki Real, a jak podkreśla prasa we Francji jedynie Manchester. Drużyna, która rzecz jasna dysponuje petrodolarami z Emiratów i geniuszem Pepa Guardioli na ławce trenerskiej, ale to tylko City. "L'express" nieco ironicznie sugeruje, że to Barcelona w potyczce z PSG przypomniała starą piłkarską zasadę: " póki piłka w grze wszystko jest możliwe". Teraz zatem gospodarze na Stade Luis II muszą powtórzyć jej show z Camp Nou.To będzie kolejne ze spotkań, w którym trener Jardim nie będzie mógł wystawić optymalnego zestawienia w swej defensywie. W Anglii nie zagrał główny ostatnio partner Kamila Glika Jemerson. Teraz z gry za kartki wyeliminował się Polak. To dla lidera Ligue 1 nowa sytuacja, bo Glik w AS Monaco gra najwięcej ze wszystkich piłkarzy z pola. Gdy dwa razy zabrakło go w europejskich pucharach Monaco przegrało. W obszernym artykule o meczu nawet ESPN zaznacza, że brak Glika to "potężny cios".Stopera z biało-czerwonej reprezentacji ma zastąpić Włoch 33-letni Andrea Raggi. Jeszcze niedawno wydawało się, że w meczu z powodu urazu może nie zagrać Radamel Falcao, ale Kolumbijczyk ma być gotowy na bój od pierwszych minut. W parze z Kylianem Mbappe znów mogą przysporzyć obronie City sporo problemów. W pierwszym przegranym 3:5 meczu, to oni strzelili dla Monaco wszystkie gole.