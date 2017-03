Premier League. Romelu Lukaku nie podpisze nowego kontraktu z Evertonem. Belgiem zainteresowani giganci!

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Lukaku w najbliższym czasie zwiąże się z Evertonem nową umową. - Nie było problemów w negocjacjach między zawodnikiem, a klubem. Romelu zostaje na 99,9 proc. - mówił agent piłkarza, Mino Raiola. Belg miał zarabiać 100 tys. funtów tygodniowo, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii klubu z Goodison Park. - Porozmawiamy po fakcie. Ja agentom nie ufam - ripostował plotki menedżer Evertonu, Ronald Koeman.Teraz wszystko wskazuje na to, że Holendra intuicja nie zawiodła. Po sobotniej wygranej z West Bromwich Albion (3:0), Lukaku w rozmowie z belgijskimi dziennikarzami przyznał, że o podpisaniu nowej umowy z Evertonem nawet nie myśli. W poniedziałek sprawy poszły jeszcze dalej, bo napastnik poinformował zarząd klubu, że kontraktu nie podpisze na pewno.23-latek, który już zeszłego lata był mocno łączony z powrotem do Chelsea, chce odejść, by w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów. Chociaż jego obecne umowa z Evertonem ważna jest jeszcze przez dwa lata, to już wiadomo, że Lukaku w najbliższym okienku transferowym będzie chciał zmienić pracodawcę.W tym momencie najbardziej prawdopodobne jest, że Belg ponownie zawita na Stamford Bridge. Latem Chelsea może chcieć opuścić Diego Costa, a z Michy'ego Batshuayi'a niezadowolony jest Antionio Conte. To właśnie Chelsea w 2011 roku sprowadzała Lukaku do Anglii. Klub z zachodniego Londynu zapłacił za byłego piłkarza RSC Anderlechtu około 15 mln funtów. Napastnik na Stamford Bridge grał jednak tylko jeden sezon. Po roku "The Blues" wypożyczyli go do West Bromwich, a w kolejnym sezonie do Evertonu. W 2014 roku klub z Goodison Park wykupił Lukaku za blisko 30 mln funtów.Belgiem zainteresowany może być też Manchester United . Wiadomo jednak, że Jose Mourinho fanem 23-latka nie jest, a jego priorytetem na lato będzie zatrzymanie Zlatana Ibrahimovicia oraz pozyskanie Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt. Inne plotki na Wyspach łączą zaś Lukaku z Juventusem Turyn, a nawet Realem Madryt , jeśli na Santiago Bernabeu nie trafi Paulo Dybala.Lukaku, obok Harry'ego Kane'a, jest najskuteczniejszym zawodnikiem Premier League w obecnym sezonie. Belg strzelił aż 19 goli, dołożył do tego pięć asyst. Everton, po 28 kolejkach ligi, zajmuje siódme miejsce. Do piątego, gwarantującego udział w Lidze Europy miejsca, traci trzy punkty.