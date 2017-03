Premier League. Wielki problem Tottenhamu. Kane uszkodził więzadła

Liga Mistrzów przed ćwiećfinałem

Absencja Kane'a może być kluczowa dla Tottenhamu w kontekście walki o mistrzostwo. Anglik jest obecnie najlepszym strzelcem całej Premier League (19 bramek).



Harry Kane kontuzji nabawił się w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Millwall FC (6:0). Już na początku meczu kostka napastnika reprezentacji Anglii została zaatakowana przez obrońcę rywali, który wślizgiem wziął jego nogę w kleszcze. Chwilę później utykający Kane musiał opuścić plac gry.Po spotkaniu Mauricio Pochettino próbował uspokajać fanów "Kogutów" mówiąc, że trzeba poczekać wyniki badań. Niestety lekarze stwierdzili naruszenie więzadeł.Wciąż nie wiadomo jak długo może potrwać przerwa w grze najlepszego napastnika Tottenhamu, ale do gry prawdopodobnie nie wróci przez co najmniej miesiąc. W zeszłym roku Anglik nabawił się bardzo podobnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na prawie dwa miesiące. Tym razem ma być jednak lepiej."Koguty" na 11 kolejek przed zakończeniem sezonu mają 10 punktów straty do liderującej Chelsea i 10 punktów przewagi nad piątym miejscem, na które spadek pozbawia awansu do Ligi Mistrzów.Fani Tottenhamu mają jednak powody, aby optymistycznie patrzeć w przyszłości. W najbliższych kolejkach ich zespół czekają teoretycznie łatwiejsza spotkania z: Southampton, Burnley, Swansea, Watford i Bournemouth. 22 kwietnia czeka ich półfinał Pucharu Anglii z Chelsea, a kluczowe mecze z Arsenalem i Manchesterem United dopiero w ostatniej fazie sezonu.