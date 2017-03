Robert Lewandowski zripostował Jerzego Dudka

@Jurek_Dudek ,może przez pierwsze 10minut — Robert Lewandowski (@lewy_official) 14 marca 2017

"Może przez pierwsze 10 minut" - odpowiedział Dudkowi kapitan obecnej kadry.Wymiana zdań między Dudkiem a Lewandowskim wywołała dyskusję wśród internautów. Większość z nich stwierdziła, że obecna reprezentacja wygrałaby to starcie. Trudno im się dziwić. Po kilku latach niepowodzeń polscy kibice z niecierpliwością wyczekują kolejnych meczów kadry. W 2016 roku podopieczni Adama Nawałki byli o krok o awansu do półfinału Euro 2016, a w eliminacjach do MŚ 2018 radzą sobie świetnie.Drużyna z 2002 roku również dokonała rzeczy historycznej. Awansowała na mundial w Korei i Japonii, gdzie udział zakończyła w fazie grupowej. Zespół Jerzego Engela przegrał z Koreą Południową i Portugalią, a na pożegnanie z turniejem pokonał Stany Zjednoczone.Jak myślicie? Czy drużyna: Dudek, Żewłakow, Wałdoch, Hajto, Koźmiński, Kałużny, Świerczewski, Krzynówek, Olisadebe, Żurawski i Kryszałowicz miałaby szansę z obecną reprezentacją?