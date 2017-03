El. MŚ 2018. Mirko Ivanicem zagra z Polską?

23-letni Ivanic od roku występuje w BATE Borysów. Liga białoruska jeszcze nie gra , ale nowy zawodnik w czarnogórskim zespole narodowym przed kilkoma dniami strzelił bramkę w meczu o Superpuchar.- Ivanic chętnie przyjął zaproszenie do gry w reprezentacji Czarnogóry. Najlepiej na boisku czuje się grając za napastnikami, ale poradzi sobie też na boku pomocy, jest bardzo dobry technicznie. To może być istotny piłkarz dla przyszłości naszej reprezentacji. Swego czasu, będąc jeszcze w Vojvodinie Nowy Sad, miał propozycje z Partizana Belgrad i Crvenej Zvezdy Belgrad - powiedział Serb Tumbakovic.Ivanic występował w serbskiej ekipie młodzieżowej, ale w seniorskiej nie zadebiutował. Wkrótce, tj. 26 marca, ma szansę po raz pierwszy zagrać w kadrze Czarnogóry. Rywalem w Podgoricy będzie Polska.Oprócz niego selekcjoner powołał aż 25 zawodników. W tym gronie znalazł się jeden z najbardziej znanych czarnogórskich piłkarzy Mirko Vucinic. Były napastnik Juventusu Turyn w listopadzie 2015 roku doznał poważnej kontuzji kolana w meczu pucharowym swej drużyny Al-Jazira ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od tamtego czasu nie zagrał w żadnym spotkaniu. Media na Bałkanach piszą, że od dawna trenuje indywidualnie i fizycznie jest gotowy do gry.- Kilka piłkarzy, jak Stefan Savic, Marko Basa, Zarko Tomasevic, Marko Bakic, Aleksandar Scekic w poprzednim tygodniu doznało urazów, ale nie są one zbyt poważne. Więc powinni być gotowi na mecz z Polakami. Oczywiście zawsze jest ryzyko kontuzji u innych graczy - dodał Tumbakovic.Czarnogórzanie rozpoczną zgrupowanie 20 marca wieczornym treningiem w Podgoricy.Po czterech kolejkach w eliminacyjnej grupie E prowadzi Polska z dorobkiem 10 punktów. Czarnogóra ma o trzy mniej i zajmuje drugie miejsce. Dalej sklasyfikowane są Dania - 6, Rumunia - 5, Armenia - 3, a tabelę zamyka Kazachstan - 2.