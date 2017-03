Raw Air. Kolejny konkurs cyklu zagrożony, w Trondheim mocno wieje

We wtorek organizatorzy konkursu w Lillehammer przegrali z pogodą . Pomimo silnego, porywistego wiatru próbowano przeprowadzić choć jedną serię, ale po próbach 26 zawodników ostatecznie odwołano konkurs. W Trondheim może być podobnie, na co wskazują niezbyt optymistyczne prognozy pogody W środę, na kiedy zaplanowane są treningi oraz kwalifikacje będące jednocześnie prologiem Raw Air, wiatr ma wiać z prędkością blisko 8 m/s. Osłabnie w godzinach wieczornych, ale nie na tyle, by pozwolić zawodnikom rywalizować.Nieco lepiej będzie za to w czwartek, choć o sprawne przeprowadzenie konkursu również będzie ciężko. Siła wiatru ma oscylować w granicach od 4 do 5 m/s, więc istnieje szansa, że zawody się odbędą.Po odwołaniu startu w Lillehammer, który FIS planuje odrobić dodatkowym konkursem w Vikersund lub Trondheim (żadne decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły), Walter Hofer będzie zdeterminowany, by sytuacja nie powtórzyła się w kolejnym starcie. Organizatorzy będą chcieli przeprowadzić choć jedną serię, nawet jeśli będzie trzeba ją często przerywać w oczekiwaniu na lepsze warunki. Norwegii o odzyskanie koszulki lidera Pucharu Świata walczyć będzie Kamil Stoch. Mimo że Polak nie zachwyca ostatnią formą, wciąż liczy się w rywalizacji o Kryształową Kulę. W tej chwili traci do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Stefana Krafta 31 punktów.