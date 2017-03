F1. Helmut Marko: Ferrari ukrywa to, jak dobry ma samochód

Więcej, ciężej, szybciej

Marko odniósł się do ostatniego dnia testów w Barcelonie. Vettel, będący na bardzo szybkim okrążeniu, przed wyjazdem na prostą start-meta celowo zwolnił, by nie pokazać rywalom pełni potencjału nowego samochodu Ferrari.- Ferrari ma bardzo mocne auto i do tego niezawodne. Zrobili ogromny postęp w porównaniu z zeszłym rokiem - uważa Marko.- Znam dobrze Sebastiana Vettela i wiem, że celowo na swoim najszybszym okrążeniu nie wciskał gazu do deski na prostej startowej. Widać, że Ferrari jest pewne siebie i samochodu. To duży atut - dodał.Patrząc na czasy z testów w Barcelonie (odbyło się osiem sesji treningowych) wielkich różnic między wynikami Ferrari, Red Bulla i Mercedesa nie było, to zdaniem Marko nie jest to żaden wyznacznik. Nikt nie wie, ile paliwa w trakcie swoich przejazdów mieli rywale, ani jakie oprogramowanie silnika było testowane.- Nikt nie odkrył kart. 10 kg paliwa więcej lub mniej daje różnicę rzędu nawet 0,4 sekundy na okrążeniu. Odpowiednie oprogramowanie silnika może pozwolić ci na okrążenie o sekundę szybsze - stwierdził Marko.Z powodu zmiany przepisów wygląd aut zmienił się diametralnie. Auta mają szersze opony, większe ospojlerowanie, są też szersze. Masa wzrosła o 20 kg - do 722 kg. To wszystko przekłada się na wyniki . Różnice na jednym okrążeniu mogą dochodzić nawet do 4 sekund.Otwierające sezon GP Australii odbędzie się w ostatnią niedzielę marca