NBA. Golden State Warriors uniknęli czwartej porażki z rzędu

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Ubiegłoroczni finaliści o wynik drżeli do ostatnich sekund. Jeszcze 2,6 sekundy przed końcem Sixers mieli rzuty wolne. Dario Sarić trafił pierwszą próbę, drugą celowo przestrzelił, by dać swoim kolegom szansę na zbiórkę i szybkie punkty na dogrywkę. Piłka trafiła jednak w ręce Stephena Curry'ego, Warriors wygrali.Curry, który we wtorek obchodził 29. urodziny, rzucił w meczu 29 punktów, choć nadal jego skuteczność z gry nie zachwyca. Z Sixers trafił tylko osiem z 23 prób (w tym 5/13 za trzy). Miał też sześć zbiórek, pięć asyst, trzy przechwyty, ale miał też pięć strat.28 punktów dorzucił Klay Thomspon, a zwycięstwa Warriors nie byłoby, gdyby nie wszechstronna gra Draymonda Greena. Do 20 punktów, dołożył osiem zbiórek, osiem asyst, sześć bloków i cztery przechwyty. - Nie zagraliśmy pięknie, ale naharowaliśmy się w końcówce meczu i to przyniosło rezultat. Uniknęliśmy kompromitacji - powiedział Green.Sixers prowadzili w trzeciej kwarcie nawet 16 punktami, czwartą kwartę zaczęli od 12-punktowej zaliczki, ale przewagi nie utrzymali. Najwięcej punktów dla ekipy z Fliadelfii rzucił Sarić - 25. 22 punkty dołożył Jahlil Okafor.Warriors przerwali serię trzech porażek z rzędu. Dzięki wtorkowemu zwycięstwu Warriors znów są najlepszą drużyną NBA , ale tylko o włos przed San Antonio Spurs, którzy mają o jeden mecz rozegrany mniej.Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 106:104Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 104:122New York Knicks - Indiana Pacers 87:81Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 128:96New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 100:77